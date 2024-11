Ballando con le stelle, ballerini in rivolta nel backstage contro Guillermo Mariotto: “Allucinante” Dopo che la scorsa settimana Giovanni Pernice si era risentito per i giudizi sul suo stile, ora i ballerini hanno da ridire sui commenti inopportuni di Mariotto

Sabato scorso, durante una puntata di Ballando con le Stelle, il giudice Guillermo Mariotto è stato al centro di una polemica per un commento controverso fatto in diretta. Dopo l’esibizione di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Mariotto ha dichiarato: "Scusatemi tanto, ma io mi sono un po’ distratto con i jeans di Nikita. Il Signore mi perdoni, capita e mi è capitato adesso."

Ballando con le stelle: Mariotto fa discutere nel backstage: perché

Se il pubblico non ha tardato a esprimere il proprio dissenso sui social, altrettanto è successo nel dietro le quinte del programma, dove alcuni ballerini hanno espresso la loro perplessità su questa uscita, giudicandola fuori luogo. Nel corso dell’episodio di Ballando Segreto, uno spin-off che mostra ciò che accade dietro le quinte, è emerso che diversi ballerini non hanno apprezzato il commento di Mariotto. Sophia Berto, ballerina di Tommaso Marini, si è confrontata con Sonia Bruganelli, che si trovava accanto a Nikita Perotti, e ha esclamato: "Ma com’è che ti ha detto Mariotto? Che hai dei bei leggins? Dai, ma che ca**io di commento è? Ma cosa fa? Dai veramente, ma con che coraggio?"

Nikita, visibilmente a disagio, ha risposto: "E meno male che avevo i jeans." La reazione di Sonia Bruganelli è stata di pura incredulità: "Scusatemi, ma cosa gli ha detto?" A quel punto Sophia ha spiegato la situazione, aggiungendo: "Sì, ha fatto un commento sui suoi pantaloni. Ha detto che non ha seguito il ballo perché era distratto dai jeans troppo attillati di Nikita."

A peggiorare l’umore di Nikita Perotti non è stato solo il commento imbarazzante, ma anche il punteggio ricevuto. "Sì esatto! E poi però mi ha dato pure quattro," ha detto amareggiato, riferendosi al voto assegnato da Mariotto alla coppia.

Reazioni del pubblico sui social

Non sono mancate critiche anche da parte degli spettatori. Su X (ex Twitter), in molti hanno definito il commento di Mariotto poco professionale e fuori luogo. "Veramente ridicola la scenetta sui jeans di Nikita," ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: "Mariotto e l’uscita infelice sui jeans di Nikita, che tra l’altro è così giovane… allucinante."

Questo episodio ha riacceso il dibattito sull’importanza di un giudizio tecnico in programmi come Ballando con le Stelle, dove commenti simili rischiano di distogliere l’attenzione dal talento e dal duro lavoro dei concorrenti. Per ora, né Mariotto né la produzione del programma hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma resta da vedere se queste critiche cambieranno il tono del giudice nelle prossime puntate.

