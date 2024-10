Ascolti tv ieri (22 ottobre): Temptation chiude al 20.7%, De Martino senza limiti manda in crisi Amadeus Giovanni Floris domina ancora su Bianca Berlinguer, battaglia serrata nel preserale tra Gerry Scotti e Pino Insegno: Boss in Incognito debutta al 6,2% di share

Temptation Island chiude al ribasso, ma si conferma padrone del martedì degli ascolti tv (per l’ultima volta). Ieri martedì 22 ottobre 2024 è infatti andata in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che ha raggiunto il 20,7% di share conquistando la prima serata. Mike su Rai 1 non è andato oltre il 15,6% di share davanti a Di Martedì, che ha dominato su È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto

Ieri martedì 22 ottobre 2024 si è chiusa la 13esima edizione di Temptation Island: la settima e ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha toccato il 20,7% di share con … . Nonostante il calo (l’appuntamento della scorsa settimana superò il 23% di share), i viaggi nei sentimenti e i falò di confronto di Canale 5 hanno dominato un’altra prima serata degli ascolti del martedì facendo meglio di Mike. La miniserie dedicata a Mike Bongiorno in onda su Rai 1 si è fermata al 15,6%, "smarrendo" più di mezzo milione di spettatori (2 milioni e 840mila contro i 3 milioni e 400mila di ieri).

Nella "battaglia" dei talk show continua anche il dominio di Giovanni Floris, con DiMartedì che ha appassionato 1 milione e 420mila spettatori raggiungendo l’8,3% di share su La7. Staccata nettamente la concorrenza di Bianca Berlinguer ed È sempre Cartabianca, fermi al 4,3% di share (un punto in meno rispetto alla scorsa settimana) e 628mila spettatori su Rete 4.

Tempo di debutti su Rai 2, dove il reality condotto da Max Giusti Boss in Incognito ha esordito con la decima edizione al 6,2% di share, raccogliendo 1 milione e 9mila spettatori su Rai 2. Su Rai 3, invece, Le Ragazze ha segnato 592mila spettatori con il 3,1% di share, mentre su Italia 1 Shooter ha fatto registrare il 6,1% di share grazie a 912mila spettatori. La nuova edizione di X Factor in chiaro in prima serata su Tv8 non è andata oltre il 2,5% di share con 433mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri

La dominante cavalcata di Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi sembra non conoscere limiti nell’access prime time. Anche ieri martedì 22 ottobre 2024 il game show di Rai 1 è volato oltre i 5 milioni e mezzo di spettatori (5 milioni e 578mila) toccando il 26,1% di share e staccando Striscia la Notizia (13,6% di share e 2 milioni e 889mila spettatori). Come dichiarato da Amadeus stesso, per Nove è tempo di correre ai ripari: Chissà chi è non è andato oltre l’1,9% di share (395mila spettatori) nella prima parte e il 2,6% di share nella seconda (554mila spettatori).

Nella fascia preserale Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno affiancato Pino Insegno e Reazione a Catena; il game show di Canale 5 ha convinto 3 milioni e 369mila spettatori con il 21,4% di share, mentre quello di Rai 1 ha raggiunto il 20,8% di share (ma 3 milioni e 507mila spettatori). Da segnalare, tuttavia, anche La Promessa, che su Rete 4 ha sfiorato il milione di spettatori con il 5,1% di share.

Guida TV

