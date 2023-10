È sempre Cartabianca: Mauro Corona si scusa con Berlinguer e lancia appello ai Berlusconi: "Ora rischio" Lo scrittore e alpinista si è fatto perdonare per uno scontro telefonico con la conduttrice e poi ha confessato: “La mia partecipazione qui è a rischio”

Nella prima serata di ieri È sempre Cartabianca e Bianca Berlinguer sono tornati nell’ormai consueto appuntamento del martedì nella nuova "casa" Mediaset di Rete 4 e, come spesso accade, Mauro Corona è stato uno dei mattatori della puntata. Lo scrittore e alpinista ha spiazzato tutti all’inizio del collegamento con la trasmissione, porgendo delle scuse per uno scontro avvenuto al telefono poco prima con la conduttrice, poi ha lanciato un appello direttamente a Marina e Pier Silvio Berlusconi, confessando che la sua partecipazione fissa a È sempre Cartabianca sarebbe a rischio perché non gradita ai vertici Mediaset. Scopriamo cosa ha detto.

Mauro Corona si scusa con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca

Ospite fisso e ormai storico del programma, nella puntata di ieri martedì 17 ottobre Mauro Corona si è presentato a È sempre Cartabianca con un tono diverso dal solito. Lo scrittore e alpinista ha infatti voluto aprire il collegamento con delle sincere e sentite scuse a Bianca Berlinguer. "Le devo delle scuse, lei sa perché" ha esordito Corona, rivolgendosi alla conduttrice, chiedendo perdono per una discussione avuta poco prima del talk show: "Le chiedo scusa per il miliardesimo scontro avuto al telefono. Non serve che i telespettatori sappiano. Magari anche lei ne avrebbe mezza da offrirmi di scusa, ma bastano le mie".

L’appello a Marina e Pier Silvio Berlusconi

Dopo l’esordio spiazzante Mauro Corona ha anche chiuso il collegamento con una sorta di annuncio a sorpresa. Lo scrittore trentino ha infatti lanciato un appello direttamente ai vertici Mediaset, rivolgendosi a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Secondo Corona – ormai storica "spalla" di Bianca Berlinguer, seguita anche dopo l’addio alla Rai con lo sbarco su Rete 4 – la sua presenza fissa a È sempre Cartabianca sarebbe infatti a rischio perché non gradita ai piani alti del Biscione e non solo. "C’è una cosa che non va bene da tempo in Mondadori e in Mediaset. Vorrei dire che ho provato ad avvicinare Marina Berlusconi e Pier Silvio" ha confessato l’alpinista, aggiungendo di aver provato a sanare la rottura: "Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino. Le voci che ho invocato finora sono andate a farsi benedire e io non mi sento opportuno". Nonostante i tentativi di Bianca Berlinguer di fermare questo "appello", Corona ha proseguito, aggiungendo: "Ne va della mia permanenza. È a rischio la mia partecipazione".

