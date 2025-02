Un posto al sole, anticipazioni: Niko trasloca da Valeria (ma ama Manuela). Renato scatena il putiferio con un pranzo Colpi di scena, tensioni e nuovi intrecci attendono i protagonisti dell'amata soap di Rai3 nella settimana dal 3 al 7 febbraio 2025. Ecco tutte le anticipazioni

Un Posto al Sole continua a tenere incollati i telespettatori con nuove tensioni, amori e colpi di scena. Nella settimana dal 3 al 7 febbraio 2025, le vicende dei protagonisti si intrecciano tra rivelazioni sorprendenti e decisioni difficili. Scopriamo insieme le anticipazioni e cosa accadrà – giorno per giorno – nella soap di Rai 3.

Anticipazioni Un posto al sole Lunedì 3 febbraio 2025

Renato prende un’iniziativa impulsiva e invita Niko e la sua ex Manuela a pranzo a casa sua, ma il suo gesto avrà conseguenze inaspettate che scateneranno una ripicca del giovane Poggi, stufo dell’invadenza del padre. Nel frattempo, Elena fa un incontro speciale con Vinicio, un caro amico di Alice, rimanendone affascinata. Michele, però, non è altrettanto entusiasta e decide di approfondire le sue ricerche sulla famiglia del ragazzo con l’aiuto di un alleato misterioso. Intanto, Micaela tenta di far ingelosire Samuel dopo averlo visto con un’altra donna.

Martedì 4 febbraio 2025

Valeria è al settimo cielo: Niko, come ‘vendetta’ dopo la lite con Renato, ha detto alla convivenza e sta per trasferirsi a casa sua, ma prima deve affrontare la questione con suo padre e con il piccolo Jimmy, che potrebbe non essere d’accordo. Valeria, inoltre, non sa che Niko ama ancora Manuela, che ha baciato nella puntata trasmessa lunedì 27 gennaio per poi scusarsi. Ornella, dopo aver consultato un collega psicoterapeuta, riferisce ai genitori di Rossella alcune informazioni sulla sua condizione. Micaela, sempre più determinata a riconquistare Samuel, usa metodi poco corretti per attirare la sua attenzione e gli fa credere di aver passato la notte con Fausto, il cameriere del Caffè Vulcano.

Mercoledì 5 febbraio 2025

Le anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 5 febbraio ci dicono Rossella è sotto forte stress, ma Ornella potrebbe aver trovato un modo per aiutarla a ribellarsi contro il primario che l’ha messa sotto pressione. Nel frattempo, Niko ignora i consigli dei suoi genitori riguardo al trasferimento di Jimmy, convinto che sia la scelta giusta nonostante le perplessità del figlio. Intanto, Rosa e Pino si avvicinano sempre di più, mentre Damiano riceve una notizia che rischia di stravolgere la sua vita.

Giovedì 6 febbraio 2025

Damiano scopre di essere stato denunciato, una notizia che lo getta nello sconforto. Luca, invece, fa una proposta interessante a Manuel, ma la situazione prenderà una piega inaspettata. La dottoressa Sacchi si trova a un bivio, costretta a confrontarsi con il suo passato a causa delle pressioni di Nunzio e Ornella. Nel frattempo, Manuela tenta un ultimo approccio con Niko, chiedendogli di proteggere Jimmy dalle sue vicende personali. Il giovane avvocato, in cuor suo, sa che la sua ex è la donna della sua vita ma la tiene a distanza per paura di soffrire. Tra loro, però, il sentimento è ancora vivo e il rapporto tra Niko e Valeria potrebbe non avere vita lunga.

Venerdì 7 febbraio 2025

Gennaro Gagliotti sembra molto affascinato da Elena e continua a cercarla a casa Ferri. Michele porta avanti i suoi progetti radiofonici, senza sapere che nelle campagne di proprietà della famiglia Gagliotti si stanno verificando gravi episodi di sfruttamento ai danni dei lavoratori extracomunitari. Luca, sempre più consapevole della sua malattia, vive momenti di malinconia, mentre Mariella segue il consiglio degli amici e respinge le avances di Mimmo.

