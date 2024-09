Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide ai ferri corti con Odile, che fa infuriare Tancredi Tornano le anticipazioni della soap più seguita di Rai 1, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. In questa puntata scontro tra Tancredi e Odile

Tornano le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore, seguitissima soap italiana ambientata nella Milano degli anni ’50 e ’60, che continua a intrecciare le vite dei suoi personaggi in un mondo fatto di amori, intrighi e sfide professionali. Settimana dopo settimana, le vicende dei protagonisti si complicano, offrendo ai telespettatori momenti emozionanti e colpi di scena. Ecco cosa accadrà nelle puntate dal 16 al 20 settembre 2024.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore – Lunedì 16 settembre

Salvatore ha creato tensioni con il padre di Elvira, che non approva la loro relazione, ma Elvira mantiene il segreto sul vero motivo dietro l’ostilità paterna. Mirella, nel frattempo, sbaglia il bucato e si presenta con una divisa più chiara del solito, ma ottiene complimenti dalle clienti, facendo nascere l’idea di un possibile cambio di look per le Veneri. Marta continua a vedere Enrico, mentre Tancredi tenta di risolvere il problema causato da Odile, che, sotto pressione, cerca conforto in Rosa e Marcello.

Martedì 17 settembre

Adelaide tenta di recuperare il rapporto con Odile, ma la figlia si oppone e fa fallire l’intervista organizzata da Tancredi, il quale reagisce furiosamente. Elvira confida a Concetta il motivo del disaccordo del padre con Salvatore: il giovane è meridionale, e la ragazza non sa come rivelarlo a Salvo. Intanto, Mirella organizza il compleanno di suo figlio, e Marta propone di regalare ai bambini della casa-famiglia un teatrino, chiedendo l’aiuto di Armando per ripararlo.

Mercoledì 18 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 18 settembre ci dicono che le Veneri sono impegnate nel concorso per le nuove divise, mentre Concetta tenta di far ragionare la madre di Elvira. Odile decide di farsi intervistare da Rosa, suscitando il disappunto di Tancredi. Irene desidera riavvicinarsi ad Alfredo, ma il loro rapporto resta teso. Armando informa Marta che avrà bisogno di più tempo per riparare il teatrino, mentre Enrico scopre il suo impegno per la casa-famiglia.

Giovedì 19 settembre

L’intervista di Rosa a Odile ha successo e Villa Guarnieri sembra soddisfatta. Nel frattempo, Giulia Furlan, nuova stilista, impressiona Umberto con una proposta sorprendente. Salvatore è deluso da Elvira, che continua a tenergli nascosta la verità, ma Ciro gli svela i motivi della famiglia della ragazza. Marta è finalmente sollevata: il teatrino è pronto grazie all’aiuto di Enrico.

Venerdì 20 settembre

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore di venerdì 20 settembre, Adelaide desidera presentare Odile al Circolo come sua figlia, mentre Marcello sogna di lanciare una linea di moda firmata Paradiso, idea che non convince del tutto Roberto. Odile fatica ancora a vedere Adelaide come madre, mentre Armando nota un comportamento sospetto in Enrico, che sorprende Marta con un gesto inatteso.

