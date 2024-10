Anticipazioni 'Chi l'ha Visto?' , svolta su Greta Spreafico: il ritrovamento choc e la pista dei soldi Stasera (23 ottobre) la Sciarelli torna in diretta con "Chi l'ha visto?": focus sulla 16enne ritrovata in Francia dagli inviati del programma.

Stasera, mercoledì 23 ottobre, Chi l’ha visto? regalerà una svolta importante in un importante caso: la ragazza di Viareggio scomparsa nel nulla 40 giorni fa è stata ritrovata proprio dagli inviati del programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Nella trasmissione si avrà modo di analizzare questo caso e anche altri misteri italiani come quello di Greta Spreafico, la cantante rock di Erba scomparsa nel nulla il 4 giugno del 2022.

Chi l’ha visto?, anticipazioni oggi 23 ottobre 2024: novità sul caso Greta Spreafico

Durante la diretta di ‘Chi l’ha visto?’ si affronterà il complicato e terribile caso della scomparsa di Greta Spreafico, cantante di 53 anni di Erba scomparsa il 4 giugno 2022. Il corpo della donna non è mai stato trovato e attualmente sono indagati per omicidio preterintenzionale un amico della donna, Andrea Tosi, e l’ex fidanzato Gabriele Lietti. Nei giorni scorsi le indagini potrebbero essere arrivare a un punto di svolta nelle indagini quando è stato ritrovato nei pressi dell’abitazione di Tosi un corpo contundente, che potrebbe essere il possibile corpo del reato. Inoltre, gli investigatori continuano a indagare sulla pista dell’eredità milionaria di Greta, nel cui testamento risultava anche il nome di Lietti come beneficiario di terreni e immobili, per un valore di circa un milione di euro. Questo nonostante il fatto che tra la cantante rock e il suo compagno i rapporti non fossero idilliaci. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, Greta aveva deciso di modificare il suo testamento, un cambiamento avrebbe quindi privare Lietti di un’eredità significativa. Un motivo, questo, che sta spingendo la procura di Rovigo a considerare il movente economico come centrale nelle indagini.

Oggi ‘Chi l’ha visto?’ fornirà documenti e testimonianze inedite durante il corso della serata, oltre a concentrarsi sulle ultime ore di Greta prima della sparizione. Stando alle ricostruzioni, la cantante di Erba aveva paura di qualcosa non voleva rimanere da sola. Chi la stava terrorizzando?

‘Chi l’ha visto?’ e il ritrovamento della 16enne di Viareggio

Federica Sciarelli, inoltre, stasera darà anche spazio al caso della ragazza di Viareggio ritrovata in Francia. I familiari della 16enne scomparsa i primi di settembre hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. La giovane è stata ritrovata dagli inviati di ‘Chi l’ha visto?’ Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti in Francia grazie alle segnalazioni arrivate allo stesso programma di Federica Sciarelli lo scorso mercoledì 16 ottobre. La ragazza era insieme a Paul, la persona di cui è innamorata e che ha conosciuto e frequentato nella sua città. Quest’ultimo ha dichiarato: "Stiamo bene. Siamo innamorati e vogliamo sposarci". Il padre della 16enne Giancarlo è stato presente in ogni puntata di ‘Chi l’ha visto?’ e ci ha tenuto a ringraziare le persone che hanno segnalato la presenza di sua figlia in Francia.

Oltre ad accogliere le segnalazioni e le richieste di aiuto la padrona di casa con il suo team si occuperà anche del caso del ragazzo di 19 anni, Riccardo, scomparso dopo aver cenato con alcuni suoi amici. Finora non si ha nessuna notizia del giovane anche se la sua auto è stato ritrovata presso la centrale idroelettrica del Furlo a Fermignano, in provincia di Pesaro-Urbino, con all’interno tutti i suoi effetti personali.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto andrà in onda questa sera, mercoledì 23 ottobre, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

