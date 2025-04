Andrea Vianello, addio choc alla Rai: “Scelta consensuale”, ma esplodono le polemiche Dopo 35 anni in Rai, Andrea Vianello annuncia l’addio con un post su X: polemiche del CdR del Tg3, che denuncia pressioni politiche da parte dei vertici aziendali.

Andrea Vianello ha scelto un giorno altamente simbolico, il 25 aprile, per comunicare pubblicamente il suo addio alla Rai, proprio nel giorno della Festa della Liberazione e del suo 64esimo compleanno. L’annuncio, affidato a un post sul suo profilo X, ha colpito per la semplicità e per il tono poco polemico: "Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia’ Rai. Accordo consensuale". Un congedo elegante, dunque, che però potrebbe nascondere molto più profonde, almeno stando a quanto denunciato dal Cdr del Tg3, che in una nota ha acceso la polemica.

Andrea Vianello e l’addio alla Rai: l’annuncio e i motivi

Andrea Vianello è stato per decenni una figura cardine del servizio pubblico, con un percorso che lo ha visto ricoprire ruoli da conduttore, giornalista e dirigente. Dai primi passi in radio fino alla guida di Rai3, Radio1 e RaiNews24, la sua è stata una carriera caratterizzata dalla versatilità e dall’autorevolezza. Al pubblico è noto per aver condotto trasmissioni molto popolari come Mi manda Rai3 e Agorà, mentre più recentemente aveva assunto la direzione di Rai San Marino. Nonostante la comunicazione ufficiale parli di un "accordo consensuale", la verità dietro l’addio di Vianello potrebbe essere più complessa. Secondo il Comitato di redazione del Tg3, si tratterebbe di un caso di vera e propria estromissione forzata. Il sindacato interno ha espresso "rammarico e preoccupazione", denunciando che Vianello sarebbe stato "messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai" e aggiungendo: "È l’ennesimo collega di grande livello che viene messo ai margini dall’azienda per motivi che non possiamo non definire politici, in un progressivo svuotamento di identità e professionalità". Una presa di posizione netta, che si inserisce nel contesto già teso all’interno della redazione del Tg3, dove da tempo si registrano attriti e malumori per nomine e gestione delle risorse umane.

Chi è Andrea Vianello: carriera, vita privata, moglie, ictus

Classe 1961, Andrea Vianello è un giornalista e autore televisivo italiano, a lungo noto volto della Rai, dove ha lavorato per oltre 35 anni. Ha iniziato la carriera in radio per poi approdare alla televisione, diventando popolare grazie alla conduzione di programmi come Mi manda Rai3 e Agorà. Ha ricoperto ruoli dirigenziali di rilievo, tra cui la direzione di Rai3, RaiNews24, Radio1 e, più di recente, Rai San Marino. Sul piano personale, è sposato con la giornalista Francesca Romana Ceci dal 1994, con cui ha tre figli. La coppia è molto unita e ha affrontato insieme anche i momenti difficili legati alla salute di Vianello, che nel febbraio 2019 è stato colpito da un ictus celebrale.

