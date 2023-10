Andrea Giambruno "sta sotto un treno". Tre opzioni per il futuro: cosa farà Le possibilità sul suo futuro in Mediaset sono tante: il ritorno in video o dietro le quinte o il licenziamento.

Dopo la bufera mediatica scatenata dai suoi commenti sessisti e di dubbia discutibilità in un contesto lavorativo, Andrea Giambruno fa i conti con la sospensione dal suo lavoro in Mediaset per Il diario del giorno, e dal licenziamento di Giorgia Meloni dal ruolo di suo compagno. Il secondo provvedimento è stato infatti definitivo e fulmineo, sul primo non c’è da contarci molto. Quel che è certo è che il conduttore non deve certo star affrontando molto bene la diffusione dei celebri video che lo hanno definitivamente incastrato. Dopo essere stato alcuni giorni fa immortalato in uno scatto, pubblicato poi su un gruppo Facebook, di Andrea Giambruno non abbiamo saputo più molto. L’ex first gentleman si trovava all’interno del centro commerciale Oriocenter di Orio al Serio, vicino Bergamo. In sua compagnia la figlia, così come una donna che sembrerebbe essere la sorella. Chi l’ha visto lo ha descritto come vittima di un mix di emozioni tra lo sconsolato e l’arrabbiato. Cosa starà facendo adesso il giornalista? Starà cercando di fare ammenda? Ma soprattutto, cosa lo aspetta?

L’umore di Giambruno

Qualcuno prova a fare delle congetture su come potrebbe stare l’uomo. Tra i primi ci pensa Renato Franco sul Corriere, che nel suo parere è molto lapidario: "Sta sotto un treno. Lo stato d’animo è "Nero" tanto quello di Giorgia Meloni, ma per motivi diversi". Da quello che emerge dal famoso post della Meloni si evince che in famiglia, ormai da tempo, le cose non andavano affatto per il verso giusto, con Meloni e Giambruno che con ogni probabilità vivevano già da separati in casa da tempo. I video diffusi però hanno cambiato le carte in tavola in un modo che lui non poteva immaginare, creando una rottura netta e improvvisa. Se non si fosse verificato questo evento, probabilmente la separazione sarebbe stata molto più graduale e dolce. Infatti la Premier difficilmente dopo aver definito il giornalista come "Un padre bravissimo e amorevole", avrebbe avuto bisogno di rompere drasticamente un’unione che almeno all’apparenza restituiva la giusta immagine, avrebbero potuto entrambi concordare un’uscita di scena meno traumatica per tutti. Ma oltre alla situazione familiare, anche il destino lavorativo crea non poche preoccupazioni in Giambruno.

Il futuro lavorativo

Dopo essere stato anche segnalato all’Ordine dei giornalisti, le cose per il conduttore si fanno sempre più difficili. Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia ha infatti riportato il caso dei fuorionda di Giambruno al proprio organo di disciplina, creando ulteriori pressioni sulla prossima mossa di Mediaset. Il Giornalista è al momento sospeso fino a venerdì, quando dovremmo sapere di più sul suo destino. Le ipotesi e le strade che l’emittente potrebbe percorrere sono molteplici, alcune più probabili di altre. Dopo aver messo in forte imbarazzo Mediaset, minando la sua immagine, ci si aspetterebbe una reazione epocale, ma sembra che dai vertici si vorrebbe propendere per un approccio più morbido. Dal momento che il licenziamento sembra un’ipotesi più improbabile, il ventaglio delle possibilità potrebbe includere un ritorno alle sue normali mansioni (non auspicabile, considerato il tenore delle sue recenti uscite), ma anche un possibile ritorno in redazione, in un ruolo che lo impegni solo nel dietro le quinte del programma.

