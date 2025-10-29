Andrea Delogu, chi è il padre Walter: dal dramma di San Patrignano alla rinascita personale e il rapporto con la figlia La conduttrice ha raccontato spesso la vita travagliata del papà, vissuta in parte nella comunità di recupero per tossicodipendenti: scopriamo di più.

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e speaker radiofonica molto amata e seguita. Negli anni, non si è mai tirata indietro nel raccontare la difficile vita dei suoi genitori (e in particolare del padre Walter Delogu) le cui storie abbastanza travagliate culminate nella comunità per tossicodipendenti di San Patrignano hanno inevitabilmente avuto forti ripercussioni anche nella vita della conduttrice. Scopriamo di più.

Chi è Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea Delogu

Walter Delogu, classe 1956 e di origine cagliaritana, ha vissuto parte della sua vita nella nota comunità per tossicodipendenti di San Patrignano, dove ha conosciuto quella che sarebbe diventata poi sua moglie e la mamma di Andrea Delogu: Titti Peverelli. Entrambi si trovavano in comunità per risolvere le proprie dipendenze, e questo a portato anche Andrea, da piccola, a dover vivere per qualche anno all’interno della comunità insieme ai suoi genitori.

Nel frattempo, Walter Delogu è diventato autista di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano; mentre oggi continua a lavorare come autista ma di autoambulanze a Rimini, dove abita insieme alla moglie. I due hanno dato alla luce due figli, Andrea ed Evan. La lotta contro la droga non è stata semplice e Walter ha più volte raccontato di aver avuto molti alti e bassi, e di quanto la struttura di San Patrignano abbia rappresentato il buono e il cattivo.

Nel 2020, Walter Delogu ha anche scritto a quattro mani con l’avvocato Davide Grassi "Il braccio destro", storia in parte autobiografica che racconta le vicende di un uomo, Angelo, coinvolto in giri di droga e nella malavita, che alla fine viene ricoverato proprio in una comunità per tossicodipendenti.

Walter Delogu, le accuse contro i figli di Vincenzo Muccioli e Red Ronnie

Nel 2023, Walter Delogu ha accusato i due figli di Vincenzo Muccioli e il giornalista Red Ronnie di averlo diffamato per mezzo stampa. I due figli, con la conferma del giornalista, avrebbero infatti accusato Walter di aver tentato un’estorsione alla loro famiglia. In particolare avrebbe ottenuto 150 milioni di lire per non divulgare il contenuto di una videocassetta in cui Vincenzo Muccioli, il fondatore di San Patrignano, dichiarava di avere informazioni sul delitto di Maranzano, avvenuto proprio all’interno della comunità nel 1989.

In aggiunta a questo, il giornalista Red Ronnie avrebbe dichiarato che sarebbe stata proprio questa vicenda a causare la morte del fondatore di San Patrignano, che si sarebbe "lasciato morire" per un "tradimento troppo forte". Dichiarazioni che hanno quindi portato Walter Delogu a denunciare i diretti interessati per diffamazione.

