Alberto Angela torna in TV con un nuovo programma: il nome è un omaggio al padre Piero Il programma dovrebbe cominciare già alla fine di questo mese, e avrà un concept inedito. Ma la sorpresa è il titolo: qualcosa che il padre avrebbe apprezzato

Fonte: RaiPlay

Che Alberto Angela fosse in ritorno in televisione con un nuovo programma che portasse al pubblico la cara vecchia divulgazione scientifica si sapeva, ma opra emergono nuovi interessanti dettagli sul progetto. Da alcune settimane andava infatti un onda uno spot promozionale in cui il conduttore, figlio del compianto Piero Angela, anticipava l’inizio imminente di un nuovo programma che lo avrebbe visto al timone, ma nient’altro era stato detto. Ora il progetto è ormai pronto per la sua realizzazione. Non si tratterà ovviamente di una versione rivisitata di Super Quark, perché come spiegato da Alberto il programma non sarebbe stato ereditato da lui, rimanendo un’eredità del padre per il pubblico. Il programma avrà quindi obiettivi simili, cercando di portare in tv la scienza, ma il titolo è qualcosa che il pubblico non si sarebbe aspettato, e che il padre probabilmente avrebbe apprezzato. Il programma dovrebbe trovare posto nei palinsesti televisivi già alla fine di questo mese.

Tutto sul nuovo show di Alberto Angela e il tributo al padre

Il conduttore ha cominciato dicendo: "Carissimi, qualche settimana fa, ho pubblicato la foto di un interruttore con la scritta "tenere acceso massimo 9 minuti", promettendovi l’inizio di un nuovo viaggio. Vi ho poi raccontato di aver deciso di raccogliere la fiaccola della divulgazione scientifica lasciata accesa da mio padre con i suoi programmi e vi ho annunciato l’inizio di questa nuova avventura. Adesso rimane solo da svelarvi il titolo del nuovo programma". Poi la rivelazione molto tenera sul nome: Ho quindi pensato a quale fosse il nome più adatto e la soluzione mi è venuta in mente ricordando con affetto un particolare del programma "Viaggio nel Cosmo", che assieme a mio padre abbiamo realizzato nel 1998. In quel programma, mio padre viaggiava tra i pianeti e nel cosmo a bordo di un’astronave. Quell’astronave si chiamava Noos. Forma arcaica del termine "nous", questa parola in greco antico aveva diverse sfumature di significato, ma, sostanzialmente, voleva dire: "intelletto". E così, viaggiare con l’intelletto automaticamente porta alla conoscenza e al sapere. Ecco perché abbiamo deciso di chiamare "Noos" il nuovo programma".

La spiegazione del pulsante visto nelle anticipazioni

Angela ha quindi spiegato come veda il nome come una sorta di omaggio al padre, poi la rivelazione sul famoso pulsante visto nelle anticipazioni: "Quel pulsante che avete visto serviva per accendere le luci interne di uno dei modelli di astronavi e stazioni spaziali usati nelle riprese in studio di "Viaggio nel cosmo": per la tecnologia dell’epoca, non poteva rimanere in funzione più di 9 minuti per evitare sovraccarichi al sistema elettrico. Oggi, fortunatamente, le tecnologie ci consentono di fare molto meglio e realizzare cose allora impensabili. Da quel pensiero, il passo è stato breve: è giunto il momento di "riaccendere", ma per "ben più di nove minuti", l’interruttore dell’astronave per un lungo viaggio nella divulgazione scientifica. Ci vediamo presto con Noos!".

