Non occorre aspettare il 10 agosto per il grande spettacolo delle Perseidi. Gli appassionati potranno godere di tutto ciò già nella notte tra il 27 e il 28 luglio. Un’altra pioggia di meteore attraverserà il cielo italiano: le Delta Aquaridi.

Come osservare le Delta Aquaridi

Il picco del grande evento delle Delta Aquaridi è previsto dalle ore 23:30 del 27 luglio e proseguirà fino all’alba del 28. Nel caso in cui ci si ritrovasse in un’area con condizioni ideali, ovvero con minimo o assente inquinamento luminoso (con Luna calante in secondo quarto), si potrebbe arrivare a contare fino a 25 meteore all’ora.

Si prevede inoltre che il 10% di queste lascerà dietro di sé delle scie luminose, visibili per alcuni secondi dopo il passaggio. Chiunque voglia godersi pienamente lo show notturno dovrà seguire queste indicazioni:

recarsi in un’area al sicuro dall’inquinamento luminoso;

occorrerà restare svegli nelle ore notturne, con sguardo rivolto verso il cielo a partire dalle 23:30 del 27 luglio e fino all’alba del 28;

si dovrà guardare verso Sud-Est, in direzione della costellazione dell’Acquario;

si consiglia di concedere allo sguardo almeno 20 minuti per abituarsi al buio pesto prima di iniziare la “caccia alle stelle cadenti”.

Di certo con un cielo limpido e una Luna calante bassa sull’orizzonte, la visione non sarà di certo ostacolata da eccessiva luminosità, permettendo di ammirare anche le meteore più deboli.

Il calendario astronomico di luglio e agosto 2025

Come al solito, l’estate sa regalare svariati eventi astronomici, da segnare in agenda. Ecco cosa non perdere di certo tra luglio e agosto, tenendo il viso sempre rivolto al cielo con il calare della sera:

Delta Aquaridi – Iniziate il 12 luglio, raggiungono il loro picco tra il 27 e il 28 luglio. Le meteore entreranno nell’atmosfera ad angoli bassi, con velocità medie di circa 41 km/s. Saranno dunque garantite delle scie lievi ma persistenti. In Italia i più fortunati saranno gli osservatori nel Centro-Sud, che si cimenteranno in spostamenti verso colline o coste in direzione Est;

Perseidi – Si tratta delle Prime Perseidi, ovvero le cosiddette “lacrime di San Lorenzo”. Hanno iniziato a farsi vedere a partire da metà luglio, anche se con un’intensità ridotta. Il vero picco lo si avrà tra il 10 e il 13 agosto;

Luna dello Storione – Il 9 agosto si potrà ammirare questa splendida Luna piena, che segna la stagione della mietitura del grano. Anche questo nome deriva dalle tradizioni dei nativi americani, soprattutto di coloro che vivevano nella regione dei Grandi Laghi. Associavano l’abbondanza di storioni nei corsi d’acqua al plenilunio;

Fasi lunari ad agosto 2025 – Primo Quarto (1 agosto), Luna Piena (9 agosto), Ultimo Quarto (16 agosto), Luna Nuova (22 agosto), Primo Quarto (30 agosto).

Si consiglia caldamente di non perdersi le Delta Aquaridi. Una sorta di prova generale per San Lorenzo, che generalmente vede sempre i luoghi migliori e panoramici molto affollati. Liberi dalla folla, ci si regala un momento magico, più intimo ma altrettanto indimenticabile.