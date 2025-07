Google Pixel 9 Pro XL con l'offerta Amazon è un'occasione da non perdere

Il Google Pixel 9 Pro XL è in offerta su Amazon con tutta la gamma proposta in sconto e un netto calo di prezzo per la variante da 1 TB di storage interno

Il Google Pixel 9 Pro XL è protagonista di un vero e proprio "fuoritutto" su Amazon con sconti per tutte le varianti. La promo più interessante riguarda la versione da 1 TB, ideale soprattutto per chi ha bisogno di un cameraphone (e il Pixel ha tutte le carte in regola per esserlo) per scattare foto e registrare tanti video. Questa variante ora costa 1.299 euro.

In promo ci sono anche le versioni da 512 GB, proposta a 1.052 euro, 256 GB, in sconto a 817 euro. Attualmente, invece, la versione da 128 GB costa 899 euro, risultando meno conveniente della 256 GB. La gamma è venduta e spedita da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

La scheda tecnica del Google Pixel 9 Pro XL

La scheda tecnica del Google Pixel 9 Pro XL comprende un display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 3000 nits. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Google Tensor G4, realizzato a 4 nm e in grado di offrire ottime prestazioni.

Da segnalare anche 16 GB di memoria RAM e varie opzioni per quanto riguarda lo spazio di archiviazione (fino a 1 TB). La batteria è da 5.060 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 37 W e alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori, con una fotocamera principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo periscopico da 48 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 42 Megapixel.

Lo smartphone è certificato IP68, supporta anche le eSIM e può contare sul sistema operativo Android 16 con altri 5 major update garantiti in futuro. Le dimensioni sono pari a 162,8 x 76,6 x 8,5 mm a fronte di un peso di 221 grammi. La scocca e in vetro con un frame in allumino. Sono disponibili diverse colorazioni.

Il Google Pixel 9 Pro XL è disponibile in offerta su Amazon con un prezzo ridotto a:

899 euro per la versione da 128 GB

817 euro per la versione da 256 GB

1.052 euro per la versione da 512 GB

per la versione da 1.299 euro per la versione da 1 TB

