Galaxy A36, offerta lampo e minimo storico: va comprato subito

Offerta speciale per il Galaxy A36: oggi lo trovi con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre.

Da oggi è disponibile in promo il Galaxy A36, ultimo smartphone medio di gamma lanciato sul mercato da Samsung e lo trovi con un ottimo sconto del 30%.

Il Galaxy A36 è il classico smartphone medio di gamma di Samsung: affidabile, versatile e che assicura ottime prestazioni. Il produttore sudcoreano ha selezionato alcune delle migliori componenti del momento, a partire da uno schermo ampio e con luminosità elevata. Prestazioni assicurate dall’ottimo processore octa-core, così come è ottimo il comparto fotografico: nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. E la batteria è la solita garanzia: dura per tutto il giorno e si ricarica velocemente.

Promo esclusiva Amazon da oggi è disponibile a un prezzo di 279 euro con uno sconto del 30%.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo. Approfittane subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Intelligente, sottile e con prestazioni uniche. Il Galaxy A36 ha tutte le carte in regola per diventare il tuo nuovo smartphone, soprattutto grazie alla promo che trovi oggi su Amazon.

Lo smartphone di Samsung è dotato di una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a quella di telefoni più costosi. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica partendo dal primo elemento che salta agli occhi: lo schermo. Sul Galaxy A36 è disponibile un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottime anche le prestazioni: il processore octa-core supporta qualsiasi applicazione, anche i videogame più avanzati. A supporto anche 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Di ottimo livello anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e fotocamera macro da 5 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera da 12 megapixel. Un sistema equilibrato, versatile e che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche grazie alle tante modalità presenti nell’app Foto.

Non manca un'ottima batteria da 5000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica rapida. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per ben 6 generazioni. Inoltre, il Galaxy A36 è anche uno smartphone super intelligente: a bordo trovi strumenti AI che ti semplificano la vita.

