Money Awards 2025, quando l’impresa italiana diventa protagonista

123RF

Le imprese che crescono non si raccontano solo con i numeri. Hanno voci, volti, idee che si trasformano in opportunità. A queste realtà, spesso invisibili al grande pubblico, Money.it dedica una nuova iniziativa: i Money Awards 2025, il premio ideato per celebrare il merito, l’innovazione e la sostenibilità nell’ambito dell’imprenditoria italiana.

Nata da uno dei principali punti di riferimento dell’informazione economico-finanziaria nazionale, questa prima edizione si propone di riscrivere il linguaggio dei premi aziendali, superando retorica e autoreferenzialità. Al centro non ci sono le promesse, ma i fatti descritti da bilanci certificati, progetti concreti e un impatto reale sul tessuto economico e sociale.

Il premio che parla al territorio

Le realtà imprenditoriali italiane sono radicate in territori diversi, ognuno con le proprie potenzialità. Per questo i Money Awards 2025 premiano la crescita percentuale del fatturato suddivisa per macro-aree – Nord, Centro e Sud – così da rappresentare un’immagine più reale e articolata dell’economia nazionale. I tre Growth Money Awards – Eccellenza della Crescita – sono assegnati alle imprese che abbiano una soglia minima di fatturato certificata da Creditsafe, data provider e sponsor principale dell’iniziativa.

L’assegnazione dei premi, che si basa sulla crescita percentuale di fatturato annuale, sono conferiti in base all’area geografica di radicamento dell’azienda:

Eccellenza della crescita – Nord Italia 2025

Eccellenza della crescita – Centro Italia 2025

Eccellenza della crescita – Sud Italia e Isole 2025

Oltre la performance, un’idea nuova di successo

Non basta crescere ma è necessario anche saper costruire valore. È con questo spirito che i Money Awards 2025 vanno oltre i tradizionali parametri di valutazione, integrando la crescita economica con due pilastri fondamentali per il futuro delle imprese rappresentati da sostenibilità e innovazione.

Il motore del premio resta l’analisi dei dati di bilancio, forniti da Creditsafe e certificati per garantire trasparenza e imparzialità. Ma il vero salto di qualità è l’introduzione dei Future Money Awards, pensati per riconoscere l’impegno di chi non si limita a produrre utili, ma sceglie di trasformare la propria attività in leva di cambiamento. Verranno premiate in Eccellenza dell’Innovazione 2025 le imprese che mostreranno particolare abilità nello sviluppo di prodotti, servizi e tecnologie all’avanguardia. Il premio Eccellenza della Sostenibilità 2025 andrà invece a chi avrà manifestato il maggiore impegno per migliorare la vita in azienda e all’interno della comunità in cui opera l’impresa. Il premio su candidatura è assegnato dalla giuria degli esperti del settore e di Money.it.

È un modo per affermare che la vera eccellenza non è solo quella che si misura in percentuali, ma anche quella che investe sul lungo termine, sulla comunità che vive e sul Pianeta.

Accanto a questi riconoscimenti, spazio anche alle imprese digitali con il premio Miglior e-Commerce, alle aziende innovative con Miglior Startup Innovativa, iscritte agli albi speciali e che abbiano almeno un bilancio depositato con i People’s Money Awards. Una selezione attenta che include i protagonisti delle nuove economie, delle tecnologie emergenti e dei modelli organizzativi più flessibili e dinamici.

In questo quadro, i Money Awards 2025 si configurano come una mappa dell’eccellenza che non ignora nessuno e include imprese più strutturate, realtà emergenti, filiere industriali tradizionali e infine le piattaforme digitali.

Le aziende che presenteranno la candidatura per queste categorie saranno giudicate dal pubblico di Money.it che assegnerà i premi:

Miglior e-commerce 2025

Miglior startup innovativa 2025

In questo quadro, i Money Awards 2025 si configurano come una mappa dell’eccellenza che non ignora nessuno e include imprese più strutturate, realtà emergenti, filiere industriali tradizionali e infine le piattaforme digitali. Le aziende che intendono partecipare ai Future Money Awards e ai People’s Money Awards possono inviare le proprie candidature fino al 30 settembre.

Una serata di gala per celebrare il merito

L’appuntamento è fissato: 27 novembre 2025, Roma, Radisson Blu GHR Hotel. Una cornice elegante per una serata che vuole essere molto più di una premiazione. I Money Awards 2025 si presentano anche come momento di incontro e confronto tra imprenditori, professionisti, investitori e rappresentanti del mondo dell’innovazione.

La conduzione sarà affidata a Luca La Mesa, imprenditore noto per il suo impegno nella formazione digitale e nella crescita delle startup, nonché fondatore di Carriere.it e uFirst. I premi saranno assegnati sotto forma di servizi messi a disposizione da Money.it e dai partner, oltre al pernottamento per i vincitori presso la struttura ospitante e la cena di gala. Ma il vero valore della serata sarà lo scambio di idee, di visioni e di opportunità.

Per chi desiderasse partecipare, le candidature sono aperte. Per partecipare o avere maggiori informazioni sul regolamento e le modalità di candidatura è possibile rivolgersi al sito ufficiale dove si possono reperire tutte le informazioni sull’iniziativa.