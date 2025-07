Chi ha paura dei ragni velenosi in Italia? Ragno violino, malmignatta e Segestria florentina sono i più diffusi, ma non è così difficile conviverci e "difendersi".

iStock

Nonostante l’immaginario collettivo associ spesso i ragni a morsi pericolosi, la verità è che poche specie meritano davvero attenzione. I ragni velenosi in Italia, infatti, sono soltanto tre: ragno violino, malmignatta (la nostra vedova nera mediterranea) e Segestria florentina. Conoscerli, saperli riconoscere e sapere come comportarsi in caso di morso è utile per convivere con questi predatori schivi, ma a volte facili da incontrare accidentalmente.

Ragno violino: l’insospettabile inquilino di casa

Tra i ragni velenosi in Italia, il ragno violino (Loxosceles rufescens) è certamente il più noto. Nonostante la sua reputazione spaventosa, resta un animale piuttosto timido. Vive spesso all’interno di abitazioni, soffitte, garage e cantine, dove predilige angoli bui, fessure dietro ai mobili o scatole lasciate incustodite.

Il suo nome deriva da una caratteristica macchia scura a forma di violino sul dorso, che lo rende abbastanza riconoscibile. Il morso del ragno violino è raro e di solito indolore nelle prime ore: nella maggior parte dei casi provoca solo rossore o prurito. Tuttavia, in soggetti particolarmente sensibili o quando la quantità di veleno è più alta, può causare necrosi cutanee che guariscono molto lentamente. Ecco perché, anche se il ragno violino in Italia non rappresenta un pericolo diffuso, è importante prestare attenzione se si sospetta di essere stati morsi.

Malmignatta: la vedova nera mediterranea

Se il ragno violino è il più comune, la malmignatta – o vedova nera mediterranea – è probabilmente il più temuto tra i ragni pericolosi in Italia. Diffusa soprattutto nel Sud e nelle isole maggiori, predilige ambienti aridi, pietraie e vecchi muretti a secco. Di colore nero lucido, la femmina si riconosce per le caratteristiche tredici macchie rosse sul dorso.

Il morso di questo ragno, seppur poco frequente, può causare sintomi piuttosto fastidiosi: sudorazione eccessiva, dolori muscolari, spasmi e, nei casi più gravi, difficoltà respiratorie. Va precisato che le complicazioni serie sono rarissime e colpiscono soprattutto persone fragili. Si dovrebbe prestare attenzione a bambini e anziani. La vedova nera mediterranea in Italia, però, resta una presenza da non sottovalutare in alcune aree rurali.

Segestria florentina: il ragno dal morso doloroso

Tra i ragni velenosi che popolano la penisola c’è anche la meno nota Segestria florentina. È uno dei ragni più grandi che possiamo incontrare: le femmine possono superare i due centimetri di lunghezza. Vive nascosta in cavità di muri o crepe, dove costruisce la sua ragnatela tubolare e attende la preda, con le zampe pronte a percepirne ogni vibrazione.

Pur essendo di indole piuttosto aggressiva, la Segestria florentina in Italia non rappresenta un pericolo serio per l’uomo. Il suo morso, tuttavia, può essere molto doloroso a causa dei cheliceri robusti, ma il veleno ha effetti lievi. In genere bastano acqua, sapone e ghiaccio per calmare la parte colpita.

Cosa fare in caso di morso

Sebbene le probabilità di essere morsi da uno di questi ragni velenosi italiani siano basse, è sempre utile sapere come comportarsi. Dopo un morso sospetto è bene lavare bene la zona con acqua e sapone, applicare ghiaccio avvolto in un panno e rivolgersi a un medico, soprattutto se compaiono sintomi come febbre, dolori muscolari o gonfiore persistente.

Se possibile, scattare una foto del ragno può aiutare a identificare la specie e permettere ai sanitari di fornire la terapia più adatta. Evitare tagli, suzione o rimedi fai-da-te: spesso peggiorano la situazione.

Convivere con i ragni velenosi in Italia

Sapere quali sono i ragni più pericolosi in Italia aiuta a ridimensionare timori infondati. Anche le specie più temute, come la malmignatta o il ragno violino, tendono a fuggire piuttosto che attaccare. Evitare angoli disordinati, controllare scarpe e scatole in luoghi poco frequentati sono piccoli accorgimenti che riducono ulteriormente i rischi.

In definitiva, i ragni velenosi in Italia rappresentano soprattutto una curiosità affascinante della nostra fauna, più che una minaccia reale. E saperli riconoscere permette di rispettarli, lasciandoli svolgere in pace il loro ruolo di preziosi alleati contro alcuni insetti indesiderati.