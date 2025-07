Amazon, fuori tutto su smartphone ed elettrodomestici: sconti fino all'80%

Amazon

Nuovo giorno e nuove offerte speciali su Amazon. Il sito di e-commerce non smette mai di sorprenderci e anche oggi 16 luglio sono disponibili tante promo interessanti su dispositivi tech come smartphone, tablet, smartwatch e sugli elettrodomestici per la casa. Promo che permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati, come ad esempio l’iPhone 16 Pro disponibile al minimo storico e a un prezzo mai visto prima. Ottima anche l’offerta per lo smart TV Samsung OLED da 48 pollici: con lo sconto del 61% risparmi 1000 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso: ti basta cliccare sui singoli link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto. Ti consigliamo di approfittarne subito: le promo potrebbero scadere a breve.

Amazon, le migliori offerte del 16 luglio

Smartphone

iPhone 16 Pro. Minimo storico e risparmi quasi 300 euro. Puoi anche pagarlo comodamente in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone di punta di Apple è dotato del nuovissimo chip A18 Pro , che garantisce il supporto ad Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI di Apple. Il suo avanzato display Super Retina XDR con ProMotion offre un’ottima fluidità e luminosità. Il sistema di fotocamere Pro, con il sensore principale da 48 megapixel e le funzionalità video avanzate, cattura immagini e video di qualità cinematografica, rendendolo lo strumento ideale per creativi e professionisti.

e ti permette di risparmiare . Puoi pagarlo in . Questo smartphone offre un’esperienza utente fluida grazie al suo processore performante e a un display AMOLED CsrytalRes da 6,67 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento. Il comparto fotografico, con un sensore principale da megapixel, è realizzato in collaborazione con Leica. Motorola edge 50 neo. Sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà. Il Motorola Edge 50 Neo è dotato di un display pOLED da 6.4 pollici con risoluzione Super HD e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e una luminosità massima di 3000 nit. Il processore MediaTek Dimensity 7300 assicura prestazioni fluide. La fotocamera principale da 50 megapixel con OIS e la fotocamera ultrawide da 13 megapixel catturano scatti di alta qualità.

con risoluzione Super HD e frequenza di aggiornamento adattiva fino a e una luminosità massima di 3000 nit. Il processore assicura prestazioni fluide. La fotocamera principale da e la fotocamera ultrawide da 13 megapixel catturano scatti di alta qualità. Galaxy A26. Occasione speciale per uno degli ultimi smartphone Samsung lanciati sul mercato. Il Galaxy A26 è disponibile al minimo storico e ti fa risparmiare 100 euro. Questo smartphone presenta un ampio display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e immersiva. Equipaggiato con un processore prestazionale di ultima generazione. La fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica permette di scattare foto nitide in qualsiasi situazione. La batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia, supportata dalla ricarica rapida da 25W.

Accessori tech

Apple AirTag. Prezzo mini e super affare. L’ Apple AirTag ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ app Dov’è sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5 Pro. Un’ ottima opportunità per il Huawei Watch GT 5 Pro , disponibile con uno sconto del 26%. Lo puoi pagare comodamente in 5 rate a tasso zero . Smartwatch elegante e robusto offre un monitoraggio completo della salute e del fitness, inclusa la frequenza cardiaca, il sonno e il livello di ossigeno nel sangue. Dotato di GPS di precisione e una batteria a lunga durata , è perfetto per gli sportivi e per chi cerca un compagno affidabile per la vita di tutti i giorni, abbinando stile e funzionalità avanzate.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED 48 pollici. Ecco una delle migliori offerte del giorno. Lo smart TV Samsung OLED da 48 pollici è in offerta con uno sconto del 61%, permettendoti di risparmiare più di 1000 euro. Questo smart TV offre neri assoluti e colori realistici grazie alla tecnologia OLED, supportata dal potente processore Neural Quantum 4K che ottimizza ogni scena. Con una risoluzione 4K Ultra HD e un design sottile, garantisce un’esperienza visiva immersiva e dettagliata, perfetta per film, serie TV e videogiochi ad alta risoluzione. Il sistema operativo smart Tizen OS rende l’accesso ai contenuti facile e intuitivo.

Tablet&Computer

Galaxy Tab S10 FE. Calo di prezzo e minimo storico . Super occasione per l’ottimo Galaxy Tab S10 FE , tablet di ultima generazione da poco tempo lanciato sul mercato dal colosso sud-coreano. Grazie allo sconto del 31% risparmi quasi 200 euro su quello di listino e approfitti di un’ottima occasione. Il tablet di Samsung è molto versatile e assicura prestazioni ottime in qualsiasi situazione. Lo puoi utilizzare per vedere film e serie TV, ma anche per lavorare mentre sei in viaggio collegando una tastiera Bluetooth. Schermo da 10,9 pollici , ottime prestazioni e una super batteria da 8.000mAh che dura tutto il giorno. Presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale.

Elettrodomestici

iRobot Roomba Combo 105. Prezzo speciale e sconto incredibile . Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere e non vuoi spendere cifre elevatissime, da oggi trovi l’ iRobot Roomba 105 Combo con uno sconto del 36% e la paghi meno di 190 euro . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Robot aspirapolvere che puoi utilizzare anche per lavare i pavimenti e dotato di sensori di ultima generazione che mappano tutta l’abitazione. Rileva gli ostacoli e la puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

