Samsung, il tablet top a un prezzo mini: sconto mai visto prima

Trovare un tablet versatile e multifunzione a un buon prezzo è diventato sempre più complicato. I modelli di fascia alta costano quanto un PC e per chi è alla ricerca di un dispositivo con cui poter fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV fino allo studiare o al lavorare su documenti e presentazioni, non resta che sperare in offerte lampo. Come quella disponibile da oggi per il Galaxy Tab S10 FE, tablet di Samsung uscito sul mercato da un paio di mesi e disponibile su Amazon con una promo esclusiva che ti fa risparmiare ben il 31% (-180 euro). Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo a rate.

Il Galaxy Tab S10 FE è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Assicura ottime prestazioni ed è dotato di un ampio display da 10,9 pollici ad alta risoluzione. Presente anche l’immancabile S Pen con cui prendere appunti, disegnare e dare libero sfogo alla propria creatività. Un tablet versatile, in grado di fare un po’ di tutto e che da oggi diventa un vero best-seller. Non perdere questa opportunità.

Galaxy Tab S10 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva Amazon. Da oggi trovi il Galaxy Tab S10 FE in promo a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Per un tablet lanciato sul mercato da pochi mesi si tratta di un’ottima occasione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando il tablet oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo assicurati da Amazon. Non farti sfuggire questa ottima occasione: può terminare da un momento all’altro.

Galaxy Tab S10 FE: le caratteristiche tecniche

La versatilità è sicuramente uno dei punti forti del Galaxy Tab S10 FE. Il tablet di Samsung assicura ottime prestazioni e lo puoi portare sempre con te grazie a dimensioni compatte a un peso leggero.

Il dispositivo basa la propria scheda tecnica sul nuovo processore Exynos 1580 che assicura ottime prestazioni e ti permette di fare un po’ di tutto, dal giocare, allo studiare fino al creare. Ma anche semplicemente rilassarsi mentre si vede un film e serie TV. Film e serie TV che puoi guardare sull’ampio display da 10,9 pollici ad alta risoluzione. Scheda tecnica che si completa con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte.

Il tablet è dotato anche di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e da un sensore frontale da 12 megapixel, utili sia per fare videochiamate di lavoro sia per scattare foto e registrare video di buona qualità.

Come detto, questo tablet Samsung si presta a diversi utilizzi. Il merito è anche della presenza della S Pen, il pennino che puoi utilizzare per prendere appunti, disegnare, ma anche per studiare. Il Galaxy Tab S10 FE, infatti, è un ottimo strumento per fare ricerche mentre studi e per approfondire argomenti. Inoltre, puoi sfruttare i poteri dell‘intelligenza artificiale: ti basta cerchiare un’immagine o una definizione per far partire una ricerca sul web con l’aiuto dell’AI.

Chiudiamo con la super batteria da 8.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata. Non farti scappare questa super offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

