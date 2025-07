Amazon, Galaxy S24 a prezzo stracciato e sconti fino al 90%: le migliori offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Altro giornata di offerte speciali su Amazon. Da oggi 18 luglio trovi nuove promo molto interessanti su tanti prodotti tech, a partire dagli amatissimi e ricercatissimi smartphone. Un esempio è il Galaxy S24, smartphone top di gamma di Samsung, disponibile con uno sconto del 50% e approfitti del minimo storico. Per chi vuole spendere poco, c’è il telefono Blackview con un doppio sconto che fa risparmiare quasi l’80%. Le offerte non si fermano ai telefoni, ma trovi ottime occasioni anche per gli elettrodomestici, come ad esempio la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 disponibile con un super sconto del 53%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso e suddivise per categoria di prodotto. Per accedere alla pagina prodotto ti basta cliccare sul link: scoprirai il prezzo e le modalità di acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito e non perdere queste occasioni.

Amazon, le migliori offerte del 18 luglio

Smartphone

Google Pixel 9 Pro XL. Oggi lo smartphone premium di Google è disponibile con uno sconto del 31% , permettendoti di risparmiare quasi 400 euro . Lo puoi anche pagare comodamente in 12 rate a tasso zero . Offre un’esperienza Android pura e potenziata dall’intelligenza artificiale, grazie al suo chip Tensor G4 . Dotato di un ampio display LTPO OLED da 6,8 pollici con un’elevata luminosità e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il sistema di fotocamere avanzato è uno dei migliori sul mercato grazie alla tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e le funzione avanzate di editing tramite intelligenza artificiale.

Galaxy S24. Sconto del 50% e lo paghi la metà. Il Galaxy S24 raggiunge il minimo storico, ed è una delle migliori promo di oggi. Questo top di gamma di Samsung è equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco elevata. È alimentato dal processore Exynos 2400, garantendo prestazioni fluide per ogni attività. Il comparto fotografico è composto da un tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x.

Motorola Razr 60. Approfitta dell'offerta lampo disponibile per il Motorola Razr 60, che trovi con uno sconto del 30%. Lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Questo smartphone pieghevole combina un design iconico e compatto con funzionalità moderne. Presenta un display pieghevole interno e uno schermo esterno per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 7400X, offre un'esperienza fluida per l'uso quotidiano, unita a un design a conchiglia che lo rende unico.

, che trovi con uno . Lo puoi pagare in . Questo smartphone pieghevole combina un design iconico e compatto con funzionalità moderne. Presenta un display pieghevole interno e uno schermo esterno per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Equipaggiato con un processore , offre un’esperienza fluida per l’uso quotidiano, unita a un design a conchiglia che lo rende unico. Smartphone Blackview. Torna in offerta lo smartphone Blackview e lo fa con una super promo. Oggi su Amazon è disponibile con un primo coupon sconto che ti fa risparmiare il 50% a cui aggiungere un secondo buono che fa scendere il prezzo di altri 85 euro. Lo paghi meno di 75 euro e risparmi quasi l’80%. Perfetto per chi vuole spendere pochissimo e avere tra le mani uno smartphone con cui poter fare un po’ di tutto, dallo scrollare sui profili social al restare aggiornati con le ultime news del giorno.

Accessori lowcost

Custodia impermeabile (pacco da 2). Un’offerta estiva da non farsi scappare. Oggi su Amazon trovi questa coppia di custodie impermeabili per proteggere lo smartphone quando sei al mare in promo con uno sconto del 32% . Le paghi praticamente sei euro l’una e fai un super acquisto. Compatibili con qualsiasi telefono, anche i più recenti con schermi extra-large.

Powerbank da 10.000 mAh. 90% di sconto e offerta shock per questo powerbank da 10.000 mAh. Questa batteria esterna portatile è utilissima per ricaricare i tuoi dispositivi in movimento. Dotata di uscite multiple, può ricaricare rapidamente smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. Il suo design compatto e leggero lo rende facile da trasportare, assicurandoti energia extra ovunque tu sia. Un'offerta da non farsi sfuggire.

Smartwatch

Garmin epix Pro (Gen 2). Il Garmin Epix Pro raggiunge il suo minimo storico e ti fa risparmiare 250 euro . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch multisport è dotato di un display AMOLED , una torcia LED integrata e funzioni avanzate per l’allenamento e la salute. Con metriche di performance elevate, GPS multi-banda per una precisione superiore e una lunga autonomia della batteria, è ideale per atleti e avventurieri che cercano il massimo dal loro dispositivo da polso.

SUUNTO 9 Peak Pro. Su Amazon trovi un'offerta speciale per il Suunto 9 Peak Pro: lo sconto del 26% fa scendere il prezzo al minimo storico. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo orologio GPS multisport è realizzato con materiali premium e ha una lunghissima durata della batteria. Offre un tracciamento GPS preciso, misurazione accurata della frequenza cardiaca al polso e oltre 90 modalità sportive. È resistente all'acqua e ultra-sottile, perfetto per le tue avventure outdoor e per un monitoraggio completo dell'attività.

Cuffie Bluetooth

Beats Studio Buds. Oggi le Beats Studio Buds sono disponibili con uno sconto del 47%, permettendoti di pagarle quasi la metà. Questi auricolari true wireless offrono un suono potente e bilanciato, con cancellazione attiva del rumore (ANC) per immergerti nella tua musica e una modalità Trasparenza. Con un design compatto e confortevole, sono ideali per l’uso quotidiano, l’allenamento e le chiamate, garantendo una lunga autonomia e una facile connettività con dispositivi Apple e Android.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 48 pollici. Sconto del 60% e risparmi più di 1000 euro. Lo smart TV Samsung OLED assicura neri assoluti, contrasti infiniti e colori estremamente vividi, garantendo un’esperienza visiva senza precedenti. Il Processore Neural Quantum 4K ottimizza ogni immagine, rendendola perfetta per film, serie TV e gaming ad alta risoluzione. Con il suo design elegante e il sistema operativo smart intuitivo, si integra perfettamente in ogni ambiente domestico.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Questa friggitrice ad aria Philip s è disponibile con un’offerta lampo e uno sconto del 53% , che fa scendere il prezzo a meno della metà. Permette di cucinare piatti deliziosi e salutari con poco o nessun olio, grazie alla tecnologia Rapid Air. Ha una capacità di 4,.1 litri , un display touch con 7 modalità di cottura differenti e la funzione di mantenimento in caldo. Ideale per preparare tantissime ricette differenti in modo semplice e veloce.

Robot aspirapolvere LEFANT M1. Il robot aspirapolvere Lefant M1 è in offerta con un sconto del 60% e ti permette di risparmiare quasi 250 euro. Questo elettrodomestico è in grado sia di raccogliere la polvere sia di lavare i pavimenti. Dotato di navigazione LiDAR per una mappatura precisa della casa e una pulizia efficiente. Offre una potente aspirazione, controllo tramite app e compatibilità con gli assistenti vocali. La sua capacità di mappare più piani lo rende versatile per case su più livelli, assicurando una pulizia completa e autonoma.

Rowenta X-PERT 6.60. L'aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 è disponibile con uno sconto del 31% e ha un prezzo alla portata di tutti. Questo aspirapolvere è leggero e maneggevole e si adatta a diverse superfici. La sua batteria garantisce un'autonomia sufficiente per le pulizie quotidiane, mentre la spazzola motorizzata e gli accessori inclusi facilitano la rimozione dello sporco anche negli angoli più difficili. È una soluzione pratica per mantenere la casa pulita con meno fatica.

Stiratrice verticale Philips Serie 3000. La stiratrice verticale a vapore Philips è in offerta con uno sconto del 44% e costa meno di 25 euro. È uno strumento rapido ed efficiente per rimuovere le pieghe. Grazie al vapore continuo e potente, è ideale per tessuti delicati e per ritocchi veloci dell'ultimo minuto, eliminando odori e rinfrescando i vestiti direttamente sull'appendiabiti, senza bisogno dell'asse da stiro.

Igiene dentale

Oral-B iO 3. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è in offerta speciale con uno sconto del 57% e raggiunge il suo minimo storico. Garantisce una pulizia profonda e delicata grazie alla tecnologia magnetica iO, che combina micro-vibrazioni con la testina rotonda ispirata a quella del dentista. È dotato di un sensore di pressione intelligente per proteggere le gengive, 3 modalità di spazzolamento e un timer integrato per un’igiene orale ottimale.

