Amazon, svuota tutto: smartphone ed elettrodomestici al minimo storico

Anche oggi 22 luglio sul sito di e-commerce trovi tante promo uniche su smartphone, smart TV, orologi, prodotti per il fai da te ed elettrodomestici. Gli sconti arrivano fino all'85% e per alcuni dispositivi risparmi centinaia di euro approfittando del minimo storico, come ad esempio per il robot aspirapolvere Narwal Freo X Ultra. Se, invece, sei alla ricerca di uno smartphone economico, trovi il modello Oscal con un doppio sconto e risparmi ben il 75%. Buone notizie anche per gli amanti dei videogame: su Amazon si è aperto il pre-ordine per EA Sport FC26 e acquistandolo oggi hai la garanzia della prenotazione al prezzo minimo garantito.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso.

Amazon, migliori offerte 22 luglio

Smartphone

Galaxy Z Flip7. Continua su Amazon l’offerta esclusiva per il Galaxy Z Flip7 . Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung è disponibile con uno sconto fisso di 130 euro a cui aggiungere un coupon di 70 euro. E se sei iscritto a Prime Student hai diritto ad altri 100 euro di sconto. Iconico design a conchiglia, schermo esterno da 4,1 pollici e display interno Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD, comparto fotografico professionale con sensore principale da 50 megapixel. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

Motorola edge 50 neo. Torna a un super prezzo con uno sconto del 43%. Il Motorola edge 50 neo è disponibile da oggi con uno sconto del 43%, permettendoti di risparmiare quasi 200 euro. Questo smartphone si distingue per il suo ampio display pOLED da 6,36 pollici con un refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. È alimentato da un processore MediaTek di ultima generazione, mentre il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. La batteria a lunga durata assicura un'autonomia prolungata.

Smartphone OSCAL. Doppio sconto e prezzo crollato. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco l'offerta che fa per te. Da oggi trovi lo smartphone OSCAL con un primo sconto del 50% a cui aggiungere un secondo coupon che ti fa risparmiare un altro 25% e lo paghi meno di 75 euro. Perfetto per l'utilizzo quotidiano, puoi fare chiamate, inviare messaggi, scrollare i social e restare aggiornato. Batteria a lunga durata.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Un’offerta lampo imperdibile: solo oggi trovi questo paio di auricolari wireless con uno sconto dell’85% e li paghi meno di 20 euro . Queste cuffie Bluetooth offrono un’esperienza d’ascolto pratica e confortevole. Dotate di connessione Bluetooth stabile, sono ideali per l’uso quotidiano, per ascoltare musica o effettuare chiamate senza l’ingombro dei cavi. La loro leggerezza e la batteria a lunga durata le rendono perfette per accompagnarti in ogni momento della giornata. Compatibili con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Galaxy Watch 7. Il Galaxy Watch 7 è disponibile con uno sconto del 39% e approfitti del suo minimo storico . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch di Samsung offre un monitoraggio avanzato della salute e del benessere , inclusa la composizione corporea, il monitoraggio del sonno e un preciso sensore per misurare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Con un design elegante, un display luminoso e il sistema operativo Wear OS, ti permette di accedere a un vasto ecosistema di app, effettuare pagamenti e ricevere notifiche direttamente sul polso.

Smart TV

Smart TV LG 32 pollici. Una delle migliori offerte del giorno da non farsi sfuggire. Il prezzo per lo smart TV LG da 32 pollici è crollato grazie allo sconto del 53%. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero. Ideale per la cucina o la camera da letto, offre una risoluzione Full HD e il sistema operativo webOS, che ti permette di accedere facilmente a tutte le tue app di streaming preferite. Con un design compatto e funzionalità smart intuitive, è una scelta versatile per l’intrattenimento quotidiano.

Fai da te

Martello perforatore Bosch. Hai la passione per il fai da te? Ecco l’offerta che non puoi farti sfuggire. Questo martello perforatore Bosch è disponibile con un doppio sconto e costa la metà. Dotato di una notevole potenza, è ideale per lavori di foratura e scalpellatura su muratura, calcestruzzo e legno. La sua robustezza e la facilità d’uso lo rendono uno strumento affidabile sia per gli appassionati del fai-da-te che per i professionisti.

Videogame

EA SPORT FC 26. Appena presentato e già disponibile su Amazon. Da oggi puoi pre-ordinare EA Sport FC 26, il nuovo capitolo del gioco di simulazione calcistica più famoso al mondo. Acquistandolo oggi hai la garanzia di riceverlo a casa il giorno d’uscita (26 settembre 2025) e di attivare la clausola “prenotazione al prezzo minimo garantito”. Disponibile per PS5, PS4, Switch 2, Switch e Xbox Series X.

Elettrodomestici

Moka elettrica. Un affare per tutti: la moka elettrica G3 Ferrari è in offerta con uno sconto del 31% . Questa moka ti permette di preparare un caffè direttamente sulla cucina, senza bisogno di accendere i fornelli. Pratica e facile da usare, è ideale per chi ama il gusto del caffè italiano e cerca una soluzione comoda per la casa, l’ufficio o per il campeggio.

Friggitrice ad aria Philips con doppio cestello. La friggitrice ad aria Philips è in offerta con uno sconto del 46% e costa quasi la metà. Rispetto a tanti modelli disponibili sul mercato ha una peculiarità unica: è dotata di un doppio cestello che ti permette di cucinare due diverse pietanze contemporaneamente. Ti permette di cucinare in modo sano e gustoso, utilizzando poco o nessun olio. Con la sua tecnologia a circolazione rapida dell'aria calda, garantisce cibi croccanti all'esterno e teneri all'interno. È ideale per preparare una vasta gamma di ricette, dalle patatine fritte alle verdure, in modo semplice e veloce.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2. Un'offerta lampo per l'aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, che raggiunge il suo minimo storico e ti fa risparmiare 150 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Questo aspirapolvere a traino Dyson non richiede filtri da lavare o sacchi da sostituire, grazie alla tecnologia Cinetic che cattura le particelle di polvere microscopiche senza intasarsi. Con una potente aspirazione e una facile manovrabilità, è ideale per una pulizia profonda e senza interruzioni su tutte le superfici.

