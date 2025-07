LG

È il momento giusto per acquistare un nuovo Smart TV con pannello OLED: grazie all’offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare su LG OLED EVO (OLED55C46LA). Si tratta di un modello della Serie C della gamma 2024 del costruttore coreano: in questo momento, la versione da 55 pollici del TV è disponibile con un prezzo ridotto a 899 euro.

Si tratta di uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato. A disposizione degli utenti interessati all’acquisto c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi.

Il TV è venduto e spedito da Amazon e viene ora proposto al nuovo prezzo minimo storico, diventando uno dei "best buy" del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo TV OLED da comprare a buon prezzo. Da segnalare anche che la consegna è gratuita ed è possibile sfruttare, senza costi aggiuntivi, la consegna programmata.

LG OLED EVO Serie C – 55 pollici – 4K

La scheda tecnica dell’LG OLED EVO 55 pollici

Il TV LG in offerta è un vero e proprio punto di riferimento del mercato, con un pannello OLED EVO da 55 pollici con risoluzione 4K e con il processore Alfa 9 di settima generazione. Si tratta di uno dei modelli più interessanti della gamma di TV OLED di LG, produttore di riferimento, da anni, di questo segmento di mercato.

Con la tecnologia Brightness Booster è possibile incrementare ulteriormente la luminosità, migliorando l’esperienza di visione. LG OLED55C46LA può contare sul supporto Dolby Vision e Dolby Atmos e su tutte le funzionalità di webOS, con ThinQ e con tutte le app dedicate all’intrattenimento domestico. Da segnalare anche un design slim, senza bordi, che contribuisce a rendere il TV ancora più elegante.

Il modello è perfetto anche per il gaming, con quattro porte HDMI e la possibilità di sfruttare immagini in 4K con refresh rate fino a 144 Hz e con supporto VRR, G-Sync e FreeSync, per adattarsi a tutte le principali configurazioni di gioco e offrire un’esperienza sempre al top.

LG OLED EVO 55 pollici, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare LG OLED EVO (OLED55C46LA) con un prezzo ridotto a 899 euro e con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato. L’offerta in questione porta il modello al nuovo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La consegna (anche programmata) è gratuita. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.

