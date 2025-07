123RF

Perché i gatti dormono sul fianco sinistro? Questa domanda, apparentemente semplice, ha trovato una risposta sorprendente grazie a uno studio dell’Università di Bari, pubblicato su Current Biology. Da sempre animali affascinanti, i felini continuano a svelare segreti sul loro comportamento: dormire su un lato piuttosto che su un altro non è una semplice abitudine di comodo, ma una vera strategia di sopravvivenza.

Ecco cosa significa davvero quando i gatti dormono sul fianco sinistro, come questa posizione è legata all’evoluzione e quali altre curiosità emergono sul comportamento dei gatti mentre dormono.

Un comportamento antico: istinto e sopravvivenza

Secondo la ricerca pubblicata su Current Biology, scegliere di riposare sul fianco sinistro non è un gesto casuale per i gatti. Anzi, è una strategia affinata in migliaia di anni di evoluzione felina. Il significato di dormire sul fianco sinistro, infatti, si lega a una questione di sopravvivenza: tale postura permette di tenere sotto controllo l’ambiente circostante fin dal momento del risveglio.

I ricercatori hanno osservato che, aprendo per primi gli occhi sul lato sinistro, i gatti attivano l’emicampo visivo sinistro, connesso all’emisfero destro del cervello. Quest’area è specializzata nell’elaborazione di informazioni spaziali e nel coordinare risposte motorie rapide come la fuga o l’attacco. Dormire sul fianco sinistro diventa quindi una “mossa” per garantirsi una reazione immediata di fronte a un potenziale pericolo.

Dove e come dormono i gatti

Lo studio non si limita a spiegare perché i gatti dormono sul fianco sinistro, ma approfondisce anche le posizioni del sonno dei gatti in generale. È emerso che i felini prediligono luoghi sopraelevati: dormire in alto, infatti, li aiuta a sentirsi più al sicuro e ad avere una visuale privilegiata.

Non è raro vedere un gatto appisolato sullo schienale di un divano, sul ripiano di una libreria o persino sopra l’armadio. La combinazione tra posizione rialzata e fianco sinistro rappresenta un perfetto compromesso tra riposo e prontezza. Chi convive con un gatto sa bene che questo animale alterna fasi di sonno profondo a momenti di dormiveglia, in cui anche un minimo rumore è sufficiente a farlo balzare in piedi.

Un lavoro internazionale che parte dall’Università di Bari

Il comportamento dei gatti mentre dormono è stato analizzato da un team di ricerca coordinato dalla sezione di Fisiologia e comportamento animale del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari. Non solo studiosi italiani, ma anche esperti provenienti da Canada, Svizzera, Turchia e Germania hanno collaborato a questo studio.

La pubblicazione conferma l’importanza di approfondire aspetti apparentemente marginali del comportamento animale. Il sonno, infatti, racconta molto dell’evoluzione e dell’adattamento dei felini all’ambiente, e la curiosità sui gatti che dormono si rivela tutt’altro che banale.

Il sonno felino: uno spaccato sull’evoluzione

Osservare come dormono i gatti può insegnarci molto sulle strategie di sopravvivenza tipiche dei predatori. L’istinto di trovare rifugi sopraelevati, unito alla preferenza per il fianco sinistro, mostra come ogni dettaglio del loro comportamento abbia radici profonde nella selezione naturale. Anche se vivono tra cuscini e cucce soffici, i gatti conservano comportamenti di difesa che li rendono pronti a reagire in pochi istanti.

D’ora in poi, quando vedremo un gatto raggomitolato in alto, sapremo che per lui non si tratta solo di relax: è un istinto antico, una piccola lezione di sopravvivenza che passa inosservata, ma che racconta una storia evolutiva da approfondire.

Il mistero felino si arricchisce di un tassello in più: il significato dei gatti che dormono sul fianco sinistro ricorda che anche nei comportamenti più semplici si nascondono millenni di evoluzione: sopravvivere, osservare, scappare se necessario. In fondo, convivere con un gatto è anche questo: un piccolo viaggio quotidiano nel mondo della natura.