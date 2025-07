Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

È stato immortalato un evento atmosferico epico (senza esagerazioni). L’osservazione è merito del satellite Meteosat-12 di Eumetsat. Ben 12 ore consecutive di calima sulle isole Canarie. Di che si tratta? Di un vero e proprio velo di polvere desertica, proveniente direttamente dal Sahara. Una visione dallo spazio che ha dell’incredibile, considerando come l’arcipelago spagnolo appaia quasi invisibile, con la densa foschia rossastra che si è estesa per migliaia di km sull’Atlantico.

Calima alle Canarie

Nei tanti dati raccolti da Meteosat-12, è stato osservato il passaggio di nubi di sabbia spesse, fino a centinaia di metri d’altezza. Scendendo nel dettaglio, le bande infrarosse e visibili hanno mostrato:

innalzamento delle polveri sottili (PM10) nell’atmosfera al di sopra di 5 g/m³;

diminuzione della radiazione solare diretta fino al 40 % sulle Daylighting Channels;

dispersione lungo una fascia lunga 2.000 km, da Capo Verde fino alle coste marocchine.

Cos’è la calima

La calima è un fenomeno tipico delle Canarie, che si verifica soprattutto in primavera ed estate. In queste fasi, infatti, i venti al suolo (caldi e secchi) soffiano dal deserto del Sahara in direzione ovest. Ciò che avviene è questo:

elevazione di polvere e sabbia, con correnti violente che sollevano particelle sottili dalla superficie del deserto;

trasporto a lunga distanza, con le particelle sospese fino a centinaia di km, sostenute e trasportate da correnti di aria calda subsidente;

deposito sull’oceano di parte della polvere, con una quota che resta in atmosfera per giorni.

Di conseguenza il paesaggio si trasforma in una “cupola rossastra”. Ma non solo: il trasporto di minerali contiene anche nutrienti come calcio, fosforo ed elementi traccia, fondamentali per la fertilità dei suoli vulcanici delle varie isole dell’arcipelago delle Canarie.

Impatto su salute e ambiente

È importante sottolineare quali sono gli impatti sulla salute delle persone. È possibile sperimentare alcuni sintomi a causa del particolato fine sospeso:

irritazioni a occhi e vie respiratorie;

peggioramento di bronchiti croniche e asma;

aumento delle visite in pronto soccorso per disturbi respiratori.

Per questi motivi, le autorità locali raccomandano di evitare attività fisica all’aperto, soprattutto nelle ore di picco di calima, tornare a usare le mascherine FFP2, in caso di pregresse patologie polmonari, e di mantenere chiuse le finestre, usando filtri Hepa in casa, qualora disponibili.

E per l’ambiente? Abbiamo fatto cenno ai benefici. Per quanto complichi non poco la vita, l’apporto di microelementi favorisce: rigenerazione del suolo vulcanico; crescita di piante endemiche ed equilibrio dei cicli biogeochimici.

L’importanza della tecnologia

Grazie ai modelli Eumetsat e all’integrazione con i dati da terra, oggi si è in grado di prevedere gli arrivi di calima con 48-72 ore di vantaggio. Ciò vuol dire che è possibile attivare allerte sanitarie e piani comunali di pulizia delle strade e delle scuole.

Si aggiunge all’analisi l’ottimizzazione di tecniche agricole, oggi molto più schematiche e in linea con le trasformazioni meteo. In parole povere si procede a una programmazione delle irrigazioni nei giorni successivi a calima, così da solubizzare i nutrienti.