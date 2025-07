Facebook e Instagram a pagamento? Come continuare a usarli gratis

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Come funzionano le inserzioni pubblicitarie su Facebook e Instagram e come cambia l’esperienza dei social senza sottoscrivere l’abbonamento introdotto da Meta

Primakov / Shutterstock.com

Facebook e Instagram stanno riproponendo agli utenti europei la possibilità di eliminare la pubblicità sottoscrivendo un abbonamento. Si tratta di un’opzione introdotta da Meta a fine 2023 per adeguarsi al Digital Services Act (DSA) dell’Unione Europea e che a distanza di due anni torna come “un promemoria” per gli iscritti ai social.

Chi aveva scelto di mantenere la pubblicità, senza attivare un abbonamento, potrebbe ricevere ora un nuovo avviso che invita ad esprimere di nuovo una preferenza, non si tratta naturalmente della truffa ma è solo un modo dell’azienda di Menlo Park per ribadire che è possibile utilizzare le sue piattaforme social senza inserzioni.

Come funzionano le inserzioni pubblicitarie su Facebook e Instagram

Come sarà già capitato a molti utenti, all’apertura dell’app di Facebook o Instagram, apparirà una schermata dal titolo Controlla se possiamo trattare i tuoi dati per le inserzioni. Da qui è possibile decidere se attivare un abbonamento mensile per rimuovere completamente la pubblicità oppure continuare a utilizzare i social in forma totalmente gratuita, accettando che i propri dati vengano usati per mostrare annunci personalizzati.

Importante ricordare che questa scelta non è definitiva e sarà sempre possibile modificarla in seguito, accedendo alle Impostazioni dell’app, selezionando Centro gestione account e poi Preferenze relative alle inserzioni.

Nel caso in cui si decida di continuare a utilizzare gratuitamente i social (Instagram in questo caso) con pubblicità, sarà necessario autorizzare Meta al trattamento dei propri dati personali

Chi sceglierà questa modalità, potrà non noterà variazioni nell’esperienza utente su Instagram e Facebook e potrà continuare a utilizzare i social come sempre senza alcuna difficoltà.

Prima di proseguire è comunque opportuno leggere tutta l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.

Una volta accettate le condizioni, si potrà inoltre personalizzare il livello di targetizzazione degli annunci pubblicitari. Di default, Meta mostrerà inserzioni basate sulle attività dell’utente, ma è possibile intervenire in qualsiasi momento sulle preferenze per modificare il tipo di annunci ricevuti.

Quanto costa l’abbonamento a Facebook e Instagram senza pubblicità

Allo stesso modo del 2023, l’opzione per eliminare le inserzioni prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile che ha un costo di 7,99 euro. Tuttavia, per ogni ulteriore account associato (ad esempio se si utilizzano sia Facebook sia Instagram), è previsto un sovrapprezzo di 5 euro mensili; di conseguenza, per rimuovere la pubblicità da entrambi i social, il costo totale sarà di 12,99 euro al mese.

Importante sottolineare che la sottoscrizione dell’abbonamento è totalmente facoltativa e, nonostante questo reminder da parte di Meta, gli utenti possono continuare a utilizzare le piattaforme social dell’azienda di Menlo Park in modo gratuito e senza alcuna variazione nella user experience, eccezion fatta ovviamente per le inserzioni pubblicitarie visualizzate durate la permanenza sulla piattaforma.