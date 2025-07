Il Google Pixel 9a è in offerta su Amazon e diventa, sempre di più, un punto di riferimento per la fascia media del mercato grazie a un prezzo ottimo

Il Google Pixel 9a è il protagonista delle offerte di Amazon di oggi e può rappresentare la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un mid-range completo, veloce e, soprattutto, con dimensioni compatte. Sfruttando la promozione in corso, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 469 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in diverse colorazioni. L’offerta è accessibile di seguito.

Google Pixel 9a – SoC Tensor G4

La scheda tecnica del Google Pixel 9a

La scheda tecnica del Google Pixel 9a comprende un display P-OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G4 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Da segnalare anche la batteria da 5.100 mAh, con supporto alla ricarica wireless.

Lo smartphone offre una combinazione ottimale tra prestazioni elevate, dimensioni compatte e un’ottima autonomia, con l’obiettivo di soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di un prodotto con queste caratteristiche. Da segnalare altri due ottimi punti di forza del Pixel 9a.

Il primo è il comparto fotografico. La doppia fotocamera posteriore (sensore principale da 48 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel) garantisce scatti di qualità in tutti i contesti di utilizzo.

Il secondo, invece, è il supporto software. Il Pixel 9a è già stato aggiornato ad Android 16 e riceverà aggiornamenti fino ad Android 22, con un supporto costante da parte di Google, che lo pone al top del mercato in termini di supporto

Lo smartphone di Google è dotato del supporto Dual SIM, grazie alla possibilità di utilizzare una eSIM, e può sfruttare la certificazione IP68. Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte digitali sotto al display e del chip NFC per i pagamenti. Le dimensioni sono pari a 154.7 x 73.3 x 8.9 mm per un peso di 186 grammi. La scocca è in plastica con un frame in alluminio.

Google Pixel 9a, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9a con un prezzo ridotto a 469 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

