Google

In sintesi

I nuovi Pixel 10 arrivano con Android 16, design Material 3 Expressive e sette anni di aggiornamenti garantiti fino al 2032.

Google integra funzioni AI esclusive come Guida Fotografica, Scatto Migliore, Aggiungimi e un anno incluso di Google AI Pro.

Google ha svelato i nuovi Pixel 10, andando ad aggiornare la sua gamma di smartphone con quattro nuovi modelli e con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione sul mercato. Dopo aver visto le schede tecniche dei nuovi Pixel 10, qui di seguito andremo ad analizzare le novità software che Google propone per i suoi smartphone.

Android 16 nativo e supporto al top

Partiamo dalla base: i nuovi Pixel 10 arrivano sul mercato con il sistema operativo Android 16, ultima evoluzione di Android che include diverse funzionalità inedite e introduce anche il nuovo design Material 3 Expressive.

Un altro punto di forza dei nuovi smartphone di Google sarà il supporto software. L’azienda garantirà sette anni di supporto e, quindi, anche 7 major update per i suoi Pixel. Di conseguenza, gli smartphone appena svelati riceveranno aggiornamenti fino al 2032 e potranno contare nuove versioni del sistema operativo, fino all’eventuale Android 32 (non è detto che si chiamerà così).

Tanta AI e funzioni esclusive

Dal punto di vista software, i nuovi Pixel 10 punteranno forte sull’intelligenza artificiale e includeranno anche un anno di abbonamento a Google AI Pro (con i modelli Pro) per utilizzare le funzionalità AI avanzate sviluppate dall’azienda.

Tra le funzioni esclusive troviamo Guida Fotografica, che aiuta gli utenti nell’utilizzo della fotocamera, con l’obiettivo di ottenere lo scatto perfetto grazie al supporto dell’AI.

Sempre dal punto di vista fotografico, gli smartphone potranno sfruttare su Scatto Migliore automatico, che unisce più foto per creare un unico scatto di alta qualità, e Aggiungimi, che permette di aggiungere la persona che ha effettuato lo scatto a una foto di gruppo.

Gli smartphone Pixel potranno contare anche su altre funzioni come l’editing delle foto con AI in modalità conversazionale e la funzione Magic Cue, per ottenere suggerimenti proattivi per l’uso delle varie app di Google.

Da segnalare anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per rilevare chiamate e messaggi sospetti, in modo da proteggere l’utente dai tentativi di truffa e dagli attacchi di phishing.

Non mancheranno, inoltre, tutte le funzionalità legate a Gemini, con anche Gemini Live, che sono ormai parte integrante dell’esperienza d’uso degli utenti Android (non solo sui Pixel).

Ci saranno poi i "Pixel Drop" ovvero gli aggiornamenti periodici con cui Google aggiunge nuove funzionalità (con un focus sull’AI ma non solo) per i suoi smartphone dopo il lancio.

Anche i Pixel 10 riceveranno update di questo tipo, con una frequenza in genere mensile, e, quindi, si aggiorneranno di volta in volta per proporre sempre nuove funzionalità agli utenti.

