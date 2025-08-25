Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lenovo

In sintesi

Notebook Lenovo con display FHD 15,6", Windows 11 Pro, 16 GB RAM e SSD da 256/512 GB in offerta su Amazon a partire da 502 €.

Due versioni con CPU Intel i5-12450H e i5-13420H, tastiera retroilluminata, Wi-Fi 6, impronte digitali e webcam HD con microfono.

Chi è alla ricerca di un notebook di qualità da prendere in occasione del Back to School può puntare su Lenovo e sulla sua gamma di prodotti. In questo momento, infatti, un notebook del brand è protagonista di un’offerta da cogliere al volo.

La versione con processore Intel Core i5-12450H è disponibile in sconto a 502 euro mentre la versione con i5-13420H viene proposta con un prezzo di 549 euro. Per entrambe le varianti ci sono 16 GB di memoria RAM, una tastiera retroilluminata e il sistema operativo Windows 11 Pro.

Si tratta di una configurazione ottimale e in grado di soddisfare le esigenze degli utenti alla ricerca di un laptop completo, ideale per lo studio ma anche per il lavoro da remoto, con un prezzo accessibile e ottime specifiche tecniche.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata. La promozione in corso è valida solo fino al prossimo 4 settembre o fino a esaurimento delle scorte disponibili.

La scheda tecnica del notebook Lenovo

Il notebook Lenovo in offerta oggi è disponibile in due varianti:

processor e i5-12450H, 16 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD

e processore i5-13420H, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD

I due chip sono entrambi dotati di una CPU a otto core, con 4 core Performance e 4 core Efficient, e possono garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di una GPU integrata in grado di gestire tutte le attività principali senza problemi.

Per entrambe le varianti del notebook troviamo la presenza di un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre a una tastiera retroilluminata con layout italiano. Da segnalare anche la presenza del sistema operativo Windows 11 Pro. C’è anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6 oltre a una webcam HD con doppio microfono e un lettore di impronte digitali.

Il notebook Lenovo in offerta è, quindi, un modello completo e senza punti deboli che oggi viene proposto con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Chi ha bisogno di un notebook per il Back to School può valutare con attenzione questo modello.

Notebook Lenovo, l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il notebook Lenovo con un prezzo di:

502 euro per la versione con i5-12450H

per la versione con 549 euro per la versione con i5-13420H

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

