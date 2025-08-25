Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Vivo lancia Vision Discovery Edition, un visore Mixed Reality con schermi Dual Micro-OLED 8K e chip Snapdragon XR2+ Gen 2.

Più leggero di Apple Vision Pro, offre display con risoluzione maggiore e si propone come alternativa competitiva nel settore MR.

Vivo è un brand molto diffuso in Asia mentre in Europa, per ora, non è riuscito ancora a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato. L’azienda, però, continua ad arricchire la sua gamma di prodotti, confermandosi tra i leader del settore tech anche per quanto riguarda l’innovazione.

L’ultima novità in ordine di tempo è rappresentata da Vivo Vision Discovery Edition, un visore per la Mixed Reality che punta a battere Apple Vision Pro, modello che non ha ottenuto il successo sperato dall’azienda di Cupertino (soprattutto per un prezzo troppo alto).

Com’è fatto il nuovo visore di Vivo

Il visore di Vivo è dotato di schermi Dual Micro-OLED con risoluzione binoculare 8K. A gestire il funzionamento del visore c’è il SoC Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, chip che, rispetto alla generazione precedente, è in grado di offrire prestazioni molto più elevate (prestazioni GPU fino a 2,5 volte superiori e AI fino a 8 volte superiori).

Il visore è pensato per l’intrattenimento ed è in grado di generare uno schermo virtuale da 36 metri, permettendo all’utente di vivere un’esperienza cinematografica durante la fruizione di contenuti video. La gestione software è affidata al nuovo OriginOS Vision.

Per il momento, il visore di Vivo è disponibile in quella che l’azienda ha chiamato Discovery Edition, una serie limitata non acquistabile nei negozi e messa a disposizione solo di recensioni e influencer. In ogni caso, nei negozi Vivo in Cina sono disponibili alcune unità per consentire agli utenti di effettuare un test. Le vendite partiranno, probabilmente, nel corso delle prossime settimane. Per il momento, non ci sono informazioni sul prezzo.

Meglio di Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro non ha avuto l’impatto sperato sul mercato, anche se Apple sta già lavorando a una nuova versione, più leggera e con un chip aggiornato. Il nuovo visore di Vivo punta a superare il modello di Apple, proponendo display con una risoluzione maggiore (3840 x 3552 pixel per occhio contro i 3660 x 3200 pixel del modello Apple) e risultando decisamente più leggero.

Il modello appena svelato da Vivo, infatti, è più leggero del 40% rispetto al visore di Apple e del 20% rispetto ai modelli della serie Meta Quest 3, con un peso complessivo inferiore ai 400 grammi. Secondo i primi test, il visore di Vivo risulta molto più comodo da utilizzare anche se, in alcuni contesti, il modello di Apple riesce ad avere la meglio grazie, ad esempio, a speaker audio migliori.

Il modello di Vivo, invece, sembra avere la meglio nel gaming, nonostante un chip meno potente. Si tratta, in ogni caso, di test iniziali. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.