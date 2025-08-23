Amazon, Galaxy S24 al minimo storico e sconti esagerati: ecco le offerte sottocosto

MisterGadget.Tech

Per molte persone questo weekend coincide con gli ultimi giorni di meritate ferie. Per ricominciare al meglio Amazon viene in nostro soccorso con tante nuove promo da cogliere al volo. Da oggi 23 agosto, infatti, troviamo sul sito di e-commerce offerte con sconti che superano anche l’80% e permettono di fare ottimi affari. Come ad esempio il Galaxy S24 disponibile con uno sconto di quasi 400 euro, oppure lo smart TV LG da 32 pollici che trovi a metà prezzo e che puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto alcune delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Le trovi raccolte e suddivise per categoria prodotto qui in basso: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 23 agosto

Smartphone

Google Pixel 10. Appena lanciati e già disponibili su Amazon. Parliamo dei nuovi Google Pixel 10 , Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL, la gamma di telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Questa nuova versione fa un ulteriore asso in avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’utilizzo quotidiano degli smartphone. Nuove funzioni, migliore qualità negli scatti e come sempre prestazioni di livello assoluto. Puoi già preordinare gli smartphone su Amazon con la garanzia del prezzo minimo garantito e ricevi anche una supervalutazione fino a 250 euro del tuo vecchio dispositivo. Non perdere questa occasione.

, Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL, la gamma di telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Questa nuova versione fa un ulteriore asso in avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’utilizzo quotidiano degli smartphone. Nuove funzioni, migliore qualità negli scatti e come sempre prestazioni di livello assoluto. Puoi già su con la e ricevi anche una supervalutazione fino a 250 euro del tuo vecchio dispositivo. Non perdere questa occasione. Galaxy S24. Prezzo stracciato per il Galaxy S24 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con un ottimo sconto del 39% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 6,2 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno. La miglior alternativa agli smartphone premium.

per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con un e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 6,2 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno. La miglior alternativa agli smartphone premium. realme GT 7T. Il battery phone per eccellenza a un prezzo mai visto prima . Il realme GT 7T è per antonomasia lo smartphone con una super autonomia grazie alla batteria da 7000mAh che può durare fino a due giorno. Da oggi è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo super luminoso, ottime prestazioni e fotocamera principale da 50 megapixel. Non farti scappare questa opportunità.

per eccellenza a un . Il è per antonomasia lo smartphone con una che può durare fino a due giorno. Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche Schermo super luminoso, ottime prestazioni e fotocamera principale da 50 megapixel. Non farti scappare questa opportunità. Galaxy A36. Il re dei medio di gamma è in offerta al minimo storico. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A36 con uno sconto top del 30% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Prezzo alla portata di tutti per uno smartphone che assicura prestazioni top ed è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Accessori lowcost

Echo Dot. Non farti scappare l’offerta disponibile sull’ Echo Dot , che trovi con uno sconto del 46% e raggiunge il minimo storico . Questo altoparlante intelligente con Alexa è il cuore della tua casa smart: puoi controllare la musica, ricevere notizie, impostare promemoria e gestire i tuoi dispositivi compatibili con un semplice comando vocale. Le sue dimensioni compatte e il design elegante lo rendono perfetto per ogni stanza.

, che trovi con uno e raggiunge il . Questo altoparlante intelligente con è il cuore della tua casa smart: puoi controllare la musica, ricevere notizie, impostare promemoria e gestire i tuoi dispositivi compatibili con un semplice comando vocale. Le sue dimensioni compatte e il design elegante lo rendono perfetto per ogni stanza. Powerbank MagSafe Baseus. Triplo sconto e prezzo stracciato . Occasione speciale per il p owerbank ultraslim Baseus da 10.000mAh. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 23% a cui aggiungere un primo coupon che ti fa risparmiare poco più di 15 euro e un secondo buono sconto che fa s cendere il prezzo di un ulteriore 30% . Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, permette di ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte. Utilissimo da avere sempre con sé.

e . Occasione speciale per il p Da oggi è disponibile in con uno a cui un primo che ti fa e un che fa s . Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, permette di ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte. Utilissimo da avere sempre con sé. Scheda microSD SanDisk. La più venduta su Amazon. Grazie allo sconto del 57% e a un prezzo inferiore ai 15 euro la scheda micro SD SanDisk da 128 gigabyte, dotata anche di adattatore SD, è uno dei migliori affari che puoi fare oggi. La puoi utilizzare per incrementare la memoria del tuo smartphone, oppure per la action cam o la fotocamera. Affare immediato.

Smartwatch

Google Pixel Watch 2. Prezzo in picchiata per il Google Pixel Watch 2 disponibile con uno sconto del 62%. Puoi pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Questo smartwatch unisce un design che ricorda gli orologi analogici a funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Compagno ideale per la vita di tutti i giorni, ti permette di restare sempre aggiornato sui principali parametri vitali e raccoglie statistiche avanzate sugli allenamenti. Il sistema operativo WearOS mette a disposizione tante app utili nella vita di tutti i giorni.

Smart TV

Smart TV LG 32 pollici. Ecco uno dei migliori affari del giorno. Lo smart TV LG da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 49% e costa la metà. Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. Perfetta per la camera da letto o la cucina, è dotato di uno schermo con risoluzione elevata e un processore che ottimizza la qualità delle immagini. Grazie al sistema operativo WebOS, hai accesso a tutte le tue app di streaming preferite, come Netflix e Disney+.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Offerta da cogliere al volo. L’ ottimo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X8 Pro Omni è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 46% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Robot multi funzione che puoi utilizzare anche per lavare il pavimento e che assicura una grande potenza di aspirazione. Sensori di ultima generazione che mappano efficacemente tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico.

è disponibile in su con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Robot multi funzione che puoi utilizzare anche per lavare il pavimento e che assicura una grande potenza di aspirazione. Sensori di ultima generazione che mappano efficacemente tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Friggitrice ad aria Instant Pot Vortax Compact. Offerta lampo e s conto del 50%. Se sei alla ricerca di una friggitrice ad aria, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi questo modello Instant Pot con cestello con cestello da 5 litri in promo a metà prezzo e fai un super affare. Puoi cucinare di tutto grazie alle tante modalità di cottura ed è facilissima da utilizzare. Promo esclusiva Amazon da non farsi sfuggire: potrebbe terminare da un momento all’altro.

e s Se sei alla ricerca di una friggitrice ad aria, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi questo modello in promo a metà prezzo e fai un super affare. Puoi cucinare di tutto grazie alle tante modalità di cottura ed è facilissima da utilizzare. Promo esclusiva Amazon da non farsi sfuggire: potrebbe terminare da un momento all’altro. Xiaomi Smart Camera C300. La telecamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C300 è in offerta con uno sconto del 35% e costa pochissimo. Questa telecamera da interno offre immagini con una risoluzione in 2K , anche al buio grazie alla visione notturna a infrarossi . Grazie alla sua funzione di rotazione e inclinazione , puoi monitorare un ampio spazio, e con l’audio bidirezionale puoi comunicare con chi è nella stanza. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo.

è in offerta con uno e costa pochissimo. Questa telecamera da interno offre immagini con una risoluzione in , anche al buio grazie alla . Grazie alla sua funzione di , puoi monitorare un ampio spazio, e con l’audio bidirezionale puoi comunicare con chi è nella stanza. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Macchina espresso De’Longhi. La macchina per il caffè espresso De’Longhi è in offerta con uno sconto del 39% e prezzo al minimo. Con il suo design compatto e la possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde, questa macchina ti permette di preparare un espresso perfetto ogni volta. La sua facilità d’uso e la tecnologia di riscaldamento rapido la rendono la soluzione ideale per la tua cucina. Dotata anche di montalatte per preparare il cappuccino ogni mattina.

