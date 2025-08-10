Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Google rende gratuito Gemini 2.5 Pro per studenti e insegnanti, offrendo accesso illimitato all’AI più potente per studiare, creare contenuti e semplificare l’apprendimento

Shutterstock

Nell’affollato panorama dell’intelligenza artificiale, Google si distingue grazie a Gemini, nota suite di strumenti basati sull’AI. Secondo dati diffusi pochi mesi fa, Gemini conta 350 milioni di utenti mensili: di questi, alcuni hanno appena ricevuto un’ottima notizia. Google ha infatti deciso di rendere gratuito l’accesso al suo modello più avanzato, Gemini 2.5 Pro, per studenti e insegnanti. L’obiettivo è soprattutto aprire la strada a un utilizzo più diffuso e formativo dell’intelligenza artificiale nelle scuole e nelle università.

Come funziona Gemini e quanto costa

Gemini è il nome della piattaforma AI di Google, che è un’evoluzione delle precedenti tecnologie e combina capacità conversazionali, generazione di contenuti e vari strumenti di assistenza – il tutto in un unico ecosistema.

Apprezzato per la sua versatilità e per l’accesso trasversale da qualsiasi dispositivo, Gemini di fatto offre strumenti sia per la produttività che per la creatività: scrittura assistita, generazione di immagini e video, organizzazione di contenuti, analisi di testi complessi e molto altro.

L’uso delle funzionalità base di Gemini è gratuito per tutti, ma per sbloccare i modelli più evoluti — come è appunto il Gemini 2.5 Pro — è generalmente richiesto un abbonamento, il cui costo è intorno ai 20 dollari al mese. Rispetto alla versione disponibile gratuitamente, la versione avanzata offre risposte più dettagliate, maggiore capacità di ragionamento, migliori capacità multimediali e tempi di risposta più rapidi.

Grazie al programma Gemini for Education, Google ha deciso di offrire gratuitamente l’accesso al modello Pro a studenti e insegnanti. Non solo: oltre ad azzerare i costi, sono stati eliminati anche i limiti di utilizzo per queste categorie di utenti, permettendo di fatto a chi frequenta scuole e università di sfruttare il servizio in modo estremamente esteso. Per ora, praticamente, studenti e insegnanti possono ottenere un livello di accesso persino superiore a quello dei clienti paganti.

Gemini 2.5 Pro gratis e senza limiti per gli studenti

Per usufruire di questa offerta lanciata da Google, occorre disporre di un account scolastico (ad esempio fornito da un istituto scolastico o universitario) abilitato ai servizi di Google Workspace for Education, che è la suite di strumenti sviluppata da Google appunto per scuole e università.

Una volta attivato l’accesso, Gemini 2.5 Pro diventa uno strumento davvero potente. Gli studenti possono usarlo per scrivere saggi o componimenti, ad esempio, oppure per riassumere testi complessi, preparare presentazioni, creare contenuti multimediali, fare ricerche approfondite o semplicemente organizzare al meglio il proprio materiale di studio.

L’integrazione con NotebookLM permette inoltre di caricare appunti e materiali di lettura per ottenere spiegazioni chiare, approfondimenti o domande di verifica. Il tutto è accessibile da qualsiasi dispositivo — pc, smartphone, tablet — e si integra con gli altri servizi Google, come Drive, Docs o Classroom.

Una sorpresa ulteriore è riservata a chi possiede un Google Pixel, che potrà beneficiare di altre funzionalità premium senza costi aggiuntivi.