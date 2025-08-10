Libero
SMART EVOLUTION

Google mette il miglior modello di Gemini a disposizione degli studenti

Google rende gratuito Gemini 2.5 Pro per studenti e insegnanti, offrendo accesso illimitato all’AI più potente per studiare, creare contenuti e semplificare l’apprendimento

Pubblicato:

Foto di Chiara Beretta

Chiara Beretta

Giornalista

Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

google gemini Shutterstock

Nell’affollato panorama dell’intelligenza artificiale, Google si distingue grazie a Gemini, nota suite di strumenti basati sull’AI. Secondo dati diffusi pochi mesi fa, Gemini conta 350 milioni di utenti mensili: di questi, alcuni hanno appena ricevuto un’ottima notizia. Google ha infatti deciso di rendere gratuito l’accesso al suo modello più avanzato, Gemini 2.5 Pro, per studenti e insegnanti. L’obiettivo è soprattutto aprire la strada a un utilizzo più diffuso e formativo dell’intelligenza artificiale nelle scuole e nelle università.

Come funziona Gemini e quanto costa

Gemini è il nome della piattaforma AI di Google, che è un’evoluzione delle precedenti tecnologie e combina capacità conversazionali, generazione di contenuti e vari strumenti di assistenza – il tutto in un unico ecosistema.

Apprezzato per la sua versatilità e per l’accesso trasversale da qualsiasi dispositivo, Gemini di fatto offre strumenti sia per la produttività che per la creatività: scrittura assistita, generazione di immagini e video, organizzazione di contenuti, analisi di testi complessi e molto altro.

L’uso delle funzionalità base di Gemini è gratuito per tutti, ma per sbloccare i modelli più evoluti — come è appunto il Gemini 2.5 Pro — è generalmente richiesto un abbonamento, il cui costo è intorno ai 20 dollari al mese. Rispetto alla versione disponibile gratuitamente, la versione avanzata offre risposte più dettagliate, maggiore capacità di ragionamento, migliori capacità multimediali e tempi di risposta più rapidi.

Grazie al programma Gemini for Education, Google ha deciso di offrire gratuitamente l’accesso al modello Pro a studenti e insegnanti. Non solo: oltre ad azzerare i costi, sono stati eliminati anche i limiti di utilizzo per queste categorie di utenti, permettendo di fatto a chi frequenta scuole e università di sfruttare il servizio in modo estremamente esteso. Per ora, praticamente, studenti e insegnanti possono ottenere un livello di accesso persino superiore a quello dei clienti paganti.

Gemini 2.5 Pro gratis e senza limiti per gli studenti

Per usufruire di questa offerta lanciata da Google, occorre disporre di un account scolastico (ad esempio fornito da un istituto scolastico o universitario) abilitato ai servizi di Google Workspace for Education, che è la suite di strumenti sviluppata da Google appunto per scuole e università.

Una volta attivato l’accesso, Gemini 2.5 Pro diventa uno strumento davvero potente. Gli studenti possono usarlo per scrivere saggi o componimenti, ad esempio, oppure per riassumere testi complessi, preparare presentazioni, creare contenuti multimediali, fare ricerche approfondite o semplicemente organizzare al meglio il proprio materiale di studio.

L’integrazione con NotebookLM permette inoltre di caricare appunti e materiali di lettura per ottenere spiegazioni chiare, approfondimenti o domande di verifica. Il tutto è accessibile da qualsiasi dispositivo — pc, smartphone, tablet — e si integra con gli altri servizi Google, come Drive, Docs o Classroom.

Una sorpresa ulteriore è riservata a chi possiede un Google Pixel, che potrà beneficiare di altre funzionalità premium senza costi aggiuntivi.

Ti suggeriamo

Money

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963