Samsung, questo è lo smartphone top da comprare oggi: prezzo in picchiata

Samsung

Nella vasta gamma di smartphone Samsung presenti sul mercato, c’è spazio anche per quei telefoni che si posizionano tra i medio e i top di gamma e che sono sempre più richiesti dagli utenti. In questa particolare fascia di prezzo fa la parte del leone il Galaxy A36 che da oggi troviamo in promo al minimo storico grazie a uno sconto del 30% che fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Per il telefono Samsung si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy A36 è uno smartphone pensato per adattarsi a qualsiasi situazione nella vita di tutti i giorni. Puoi farci qualsiasi cosa, dal giocare alle app più esigente sotto il punto di vista delle prestazioni, fino allo scattare buone foto grazie alla fotocamera principale da ben 50 megapixel. Dotato anche di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e di una batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Un telefono completo e versatile che trovi da oggi a un prezzo mai visto prima.

Galaxy A36

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy A36: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva di Amazon per lo smartphone medio di gamma di Samsung. Da oggi il Galaxy A36 è disponibile con uno sconto del 30% e il prezzo scende a 279,99 euro, con un risparmio netto di 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni di acquisto irripetibili e che non devi assolutamente farti sfuggire.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni garantiti dal sito di e-commerce. Non farti sfuggire questa occasione e clicca sul banner presente qui in basso.

Galaxy A36

Galaxy A36: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy A36 si posiziona in una delle fasce di mercato più interessanti e richieste dagli utenti: quella tra i 250 e i 300 euro. E lo fa con la classica filosofia che contraddistingue da sempre Samsung: smartphone affidabili e con pochissimi difetti.

Il primo elemento che cattura l’attenzione è l’ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e frequenza di aggiornamento a 120 Hz che assicura una fluidità impeccabile in ogni operazione, dal gaming allo scorrimento dei contenuti. La luminosità tocca un picco di 1.200 nit che garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca lo smartphone è alimentato da un processore octa-core Exynos che offre prestazioni solide e supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile con una scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy A36 non delude, grazie a un sistema con tripla fotocamera posteriore. La lente principale è un sensore da 50 megapixel e stabilizzazione ottica dell’immagine per scatti nitidi e stabili anche in condizioni di scarsa luminosità. A support una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel con un angolo di visione di 123° e un obiettivo macro da 5 megapuxek per catturare i dettagli più piccoli. La fotocamera frontale da 12 megapixel è perfetta per i selfie quotidiani.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorni. Concludiamo con una info molto utile: Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno 6 generazioni. Cosa vuol dire? Che non dovrai cambiare lo smartphone dopo un paio di anni perché diventato obsoleto e sarai al riparo da eventuali attacchi informatici.

Galaxy A36