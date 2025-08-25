Amazon offerte sotto costo, smartphone ed elettrodomestici a prezzi stracciati

Dyson

L’ultima settimana di agosto non poteva cominciare in modo migliore. Grazie alle promo di fine stagione di Amazon approfitti di sconti mai visti prima su tantissimi prodotti tech, compresi gli elettrodomestici per la casa. Non a caso troviamo l’aspirapolvere Dyson al minimo storico, oppure il forno per la pizza Cecotec con funzioni avanzate con un super sconto del 64% che fa crollare il prezzo. Non sono le uniche promo che trovi oggi: ci sono anche l’iPhone 16 Pro Max e l’iPhone 16 Pro con sconti mai visti prima.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi sul sito di e-commerce oggi 25 agosto. Ti consigliamo di non perdere altro tempo e di approfittarne immediatamente cliccando sui link presenti qui in basso. Per molti dei prodotti scelti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero (anche per l’iPhone 16 Pro e Pro Max).

Amazon, le migliori offerte del 25 agosto

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Torna in offerta a un prezzo speciale l’iPhone 16 Pro Max . Grazie allo sconto di oggi risparmi quasi 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. Autonomia senza precedenti.

iPhone 16 Pro. Nuovo minimo storico per la versione da 256 gigabyte dell'iPhone 16 Pro. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 270 euro e approfitti di una super promo. Anche questo modello lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Caratteristiche simili al modello precedente, con l'unica differenza della grandezza dello schermo da 6,3 pollici.

Galaxy A56. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Galaxy A56 grazie alla promo esclusiva di Amazon che fa scendere il prezzo del 36% e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagare lo smartphone in 5 rate da 63,99 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno.

realme C65. Una delle migliori occasioni disponibili oggi se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone. Su Amazon trovi il realme C65 in promo con uno sconto del 39% e lo paghi solamente poco più di 110 euro. Schermo ampio da 6,67 pollici, buon processore e fotocamera principale da ben 50 megapixel che assicura scatti con una qualità elevata. La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Accessori lowcost

Power bank da 10.000mAh. Preparati a non rimanere mai senza carica con questo power bank da 10.000mAh , in offerta con uno sconto dell’ 83% che fa crollare il prezzo . Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Compatibile con qualsiasi smartphone, occupa pochissimo spazio e lo puoi portare sempre con te.

Cuffie Bluetooth. Un vero e proprio affare per queste cuffie Bluetooth, disponibili con uno sconto dell'86% che fa crollare il prezzo. Con un design compatto e un'ottima autonomia, sono l'ideale per ascoltare musica o per effettuare chiamate in movimento. Cancellazione del rumore, buona qualità audio e un'autonomia che arriva fino a 40 ore.

Smartwatch

Huawei Watch GT 4. Super sconto del 48% per il Huawei Watch GT 4 nella versione da 41 mm, la più piccola tra quelle disponibili. Lo paghi praticamente la metà e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Design elegante, assicura un monitoraggio continuo dei principali parametri vitali (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue). Supporta più di 100 modalità sportive.

Smart TV

TCL NXTVISION A300W 55 pollici. Offerta shock per questo smart TV TCL di ultima generazione con schermo da 55 pollici con risoluzione 4K. Grazie allo sconto del 53% risparmi ben 470 euro su quello di listino e lo puoi pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Qualità delle immagini elevatissima e a bordo trovi Google TV con il sistema Android TV. Un’occasione da non farsi scappare.

TCL QD-Mini LED Q7C. Altra ottima offerta per uno smart TV TCL. Troviamo questo modello da 65 pollici con schermo Mini LED con uno sconto del 38% e al minimo storico. Disponibile sempre il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Immagini con colori realistici e audio da cinema. Lo smartphone fa parte della famiglia Google TV.

PC portatile

Dell XPS 16. Se sei alla ricerca di un computer portatile con cui poter fare veramente di tutto, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi questo Dell XPS 16 di ultima generazione con uno sconto del 30% che fa risparmia più di 750 euro. E lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. PC portatile con una scheda tecnica unica: schermo da 16,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Intel Core Ultra 7 Series 1, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Non manca la ciliegina sulla torta: scheda grafica GeForce RTX 4050 con cui poter giocare ai videogame di ultima generazione.

Elettrodomestici

Dyson V8 Advanced. Un’ occasione da non perdere per l’ aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced , disponibile con uno sconto del 30% e al minimo storico . Questo aspirapolvere si distingue per la sua potenza di aspirazione e la sua versatilità, che lo rendono perfetto per pulire ogni angolo della casa, dai pavimenti ai soffitti. Grande potenza di aspirazione e una spazzola di ultima generazione che si adatta a qualsiasi pavimento. Con un’autonomia fino a 40 minuti è l’alleato ideale per una pulizia rapida ed efficace.

Forno Pizza elettrico Cecotec. Se siete amanti della pizza fatta in casa, questa è l'offerta che fa per voi. Il forno elettrico Cecotec è disponibile da oggi in offerta con uno sconto eccezionale del 64% e risparmi più di 350 euro su quello di listino. Raggiunge una temperatura massima di 500 gradi e ha funzioni speciali per i vari tipi di pizza. Puoi anche preparare il pane. Un forno multifunzione che puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL. Altra super offerta per un elettrodomestico per la tua cucina. Da oggi trovi questa friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL con cestello da 8,3 litri in promo con uno sconto del 40% e la paghi veramente poco. Puoi preparare di tutto grazie ai 9 programmi disponibili le puoi lavare in lavastoviglie tutte le parti amovibili. Dalle classiche patatine al forno fino ai dolci, con questa friggitrice ad aria cucinare i tuoi piatti preferiti non sarà più un problema.

Stampante multifunzione Canon PIXMA. Offerta lampo e prezzo mini per la stampante multifunzione Canon PIXMA. Con lo sconto del 42% la paghi meno di 50 euro e fai un super affare. Oltre a stampare, permette di scansionare e fotocopiare qualsiasi documento. Disponibile anche la funzione per inviare fax. Utilissima da avere in casa.

