Il Google Pixel 10 Pro Fold sta per arrivare e l'azienda ha pubblicato un video teaser per confermare il design e alcune caratteristiche dello smartphone

Il prossimo 20 agosto è previsto il debutto dei nuovi Google Pixel 10. La nuova gamma comprenderà anche uno smartphone pieghevole. È in arrivo, infatti, il nuovo Pixel 10 Pro Fold. Lo smartphone in questione è stato già ufficializzato da Google che ha pubblicato un breve video teaser andando, di fatto, ad anticipare di una settimana il debutto del modello che sostituirà il Pixel 9 Pro Fold (in copertina).

Il nuovo Pixel 10 pieghevole è ufficiale

Il teaser non svela particolari dettagli sulla scheda tecnica del nuovo Google Pixel 10 Pro Fold ma conferma il design dello smartphone, con il modulo posteriore delle fotocamere e il foro per la fotocamera nell’angolo del display pieghevole. Viene svelato anche il nuovo colore Moonstone. Ricordiamo che il nuovo smartphone di Google entrerà in diretta concorrenza con il Galaxy Z Fold7, l’ultimo arrivato della gamma di pieghevoli Samsung.

Come sarà il nuovo Pixel 10 Pro Fold

Le informazioni sul nuovo Google Pixel 10 Pro Fold sono già tante, anche se per le conferme ufficiali sarà necessario aspettare il prossimo 20 agosto. Lo smartphone potrà contare sul nuovo SoC Google Tensor G5, realizzato da TSMC. Il chip, che garantirà sostanziali miglioramenti rispetto al G4 sia in termini di performance che di efficienza, sarà affiancato da 16 GB di memoria RAM e verrà proposto in diversi tagli di memoria, fino a 1 TB.

Il punto di forza del progetto sarà il nuovo display pieghevole che dovrebbe avere una diagonale da 8 pollici. Sulla scocca esterna ci sarà, invece, un display da 6,4 pollici che consentirà di utilizzare lo smartphone anche quando il pannello principale è chiuso. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.015 mAh.

Il comparto fotografico dello smartphone dovrebbe includere, oltre a un sensore principale da 50 Megapixel, anche un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 5x. Lo smartphone potrebbe, inoltre, essere certificato IP68. Il sistema operativo sarà Android 16 con 7 major update garantiti.

Il nuovo Pixel 10 Pro Fold arriverà in Europa ma, almeno in un primo momento, potrebbe non essere disponibile in Italia. In attesa di maggiori conferme in merito, ricordiamo che nei giorni scorsi sono già emersi i primi dettagli sui prezzi dei nuovi Pixel 10 che confermano anche il listino del Fold.

Il pieghevole di Google dovrebbe arrivare sul mercato europeo con un prezzo di partenza di 1.899 euro, riferito alla variante da 256 GB. Per la versione da 512 GB serviranno, invece, 2.029 euro mentre per la variante top di gamma da 1 TB saranno necessari 2.289 euro.

Maggiori dettagli in merito al progetto arriveranno soltanto nel corso dell’evento del prossimo 20 agosto.