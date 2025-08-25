Galaxy A55, con lo sconto Amazon il prezzo crolla al minimo storico

Il Galaxy A55 è in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 46% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 250 euro. Scopri le caratteristiche.

Samsung newsroom

C’è uno smartphone Samsung molto spesso sottovalutato quando si valuta l’acquisto di un telefono top di gamma. Parliamo del Galaxy A55, dispositivo lanciato sul mercato da circa un anno e che da oggi troviamo su Amazon a un prezzo speciale grazie allo sconto del 46% che ti fa risparmiare quasi 250 euro su quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico e fai un super affare: acquisti uno smartphone top e lo paghi quanto un medio di gamma.

Il Galaxy A55 assicura prestazioni superiori a quello che si può pensare. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata e di un processore Exynos ottimizzato appositamente per questo telefono. Ottimo anche lo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido con le app che utilizzi maggiormente. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da ben 5000mAh che dura per tutto il giorno e si ricarica velocemente.

Galaxy A55

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Scende al minimo storico il prezzo del Galaxy A55. Lo smartphone top di Samsung è disponibile a 278,69 euro con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora quasi i 250 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Non a caso è uno dei più venduti su Amazon negli ultimi trenta giorni.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Non perdere tempo e approfitta di questa promo lampo, potrebbe terminare da un momento.

Galaxy A55

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A55 è uno dei migliori smartphone in quella fascia tra i medio e i top di gamma sempre più presidiata dagli utenti. E il merito è di una scheda tecnica equilibrata grazie alle componenti scelte da Samsung.

Partiamo dall’elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo. L’esperienza visiva è eccelletente grazie a un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz assicura una fluidità impeccabile in ogni operazione, mentre la luminosità di picco di 1.000 nit garantisce una visibilità perfetta anche sotto il sole. La tecnologia Vision Booster migliora ulteriormente la leggibilità e la resa dei colori in ogni situazione. Sotto la scocca, è presente il processore Exynos 1480, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi nell’utilizzare anche le app più complesse come i videogame.

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy A55 non delude. La fotocamera principale da 50 megapixel è dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine e assicura scatti nitidi e video stabili. I sensori più grandi migliorano le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, offrendo risultati eccellenti in modalità Nightography. Il sistema è completato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e una lente macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale da 32 megapixel, infine, cattura selfie ricchi di dettagli.

La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia che copre abbondantemente un’intera giornata, supportata da una ricarica rapida. Inoltre, il Galaxy A55 è supportato da una nuova politica di aggiornamenti: riceverà quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, garantendo che il tuo telefono rimanga aggiornato e protetto per lungo tempo.

Galaxy A55