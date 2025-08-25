Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Si chiama NGC 2835 e si colloca nella costellazione dell’Idra: sono arrivate nuove immagini della galassia a spirale vicina alla Terra grazie al telescopio spaziale Hubble

Il cosmo non smette mai di sorprenderci: sono arrivate nuove immagini di una galassia a spirale vicina alla Terra grazie al lavoro del telescopio spaziale Hubble, gestito congiuntamente da NASA ed ESA. Questa volta, protagonista assoluta è la galassia NGC 2835, che si trova a circa 35 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dell’Idra. Le nuove osservazioni di Hubble mostrano dettagli mai visti prima, con colori e strutture che raccontano la storia della nascita e dell’evoluzione stellare.

Una nuova finestra sull’Universo: la galassia NGC 2835

La galassia vicino Terra che gli astronomi hanno studiato non è nuova agli occhi dei telescopi, ma questa volta Hubble ha rivelato aspetti che in precedenza erano nascosti. Le immagini di Hubble della galassia a spirale mostrano un nucleo brillante di colore giallo, circondato da bracci avvolgenti costellati di giovani stelle blu e punteggiati da regioni rosa dove si stanno formando nuove stelle.

In particolare, ciò che rende queste osservazioni speciali è l’uso di una specifica lunghezza d’onda chiamata luce H-alfa. Questo tipo di radiazione permette di distinguere chiaramente le nebulose che illuminano i bracci della galassia, molto simili a dei fiori.

Gli scienziati spiegano che si tratta di un segnale cruciale, perché evidenzia sia le regioni H II nate dall’attività di stelle massicce e giovani, sia resti lasciati da eventi violenti come supernovae o nebulose planetarie, prodotte da stelle al termine della loro vita.

Le foto di Hubble sono quindi una sorta di mappa del ciclo vitale delle stelle, che gli astronomi utilizzano per comprendere meglio i meccanismi della formazione stellare e l’impatto che le stelle hanno sull’ambiente circostante.

Il contributo delle nuove immagini di Hubble alla ricerca

Le nuove immagini della galassia a spirale vicina alla Terra fanno parte di un progetto più ampio che coinvolge ben 19 galassie osservate dal telescopio. L’obiettivo è ambizioso: identificare oltre 50.000 nebulose e ricostruire come le stelle, con la loro radiazione e i loro venti, plasmino le regioni di spazio in cui nascono.

Grazie alla combinazione delle immagini di Hubble e James Webb, telescopio spaziale più recente, è possibile fare un confronto tra galassie, con le nuove osservazioni che hanno un valore complementare. Infatti, se il James Webb ha la capacità di catturare l’infrarosso e osservare attraverso le nubi di polvere, Hubble continua a fornire dati preziosi nell’ultravioletto e nel visibile, ampliando lo spettro di informazioni disponibili. Questo consente di avere una visione più completa delle strutture galattiche e dei processi che le animano.

Per il grande pubblico, vedere le nuove immagini Hubble di stelle e nebulose significa assistere a uno spettacolo affascinante, in cui la scienza si unisce a un’autentica bellezza visiva. Per gli astronomi, invece, questi dati rappresentano strumenti indispensabili per affinare i modelli sull’evoluzione galattica e sulla nascita delle stelle.

Una finestra sul cosmo per tutti

Le immagini di Hubble della galassia a spirale nella costellazione dell’Idra che ritraggono NGC 2835 non sono soltanto fotografie suggestive. Sono veri e propri documenti scientifici che raccontano la vita delle stelle e, indirettamente, la storia della nostra stessa galassia.

La ricerche come queste non riguardano soltanto i professionisti, ma anche chi ama lasciarsi affascinare dall’Universo. Ogni volta che Hubble o il James Webb inviano dati alla Terra, non solo ci avviciniamo a comprendere meglio il cosmo, ma ricordiamo anche quanto l’esplorazione scientifica sia capace di suscitare emozioni profonde. Le nuove immagini di una galassia a spirale vicina alla Terra – distante da noi “solo” 35 milioni di anni luce – restano un invito a guardare il cielo con occhi diversi, consapevoli che ogni stella e ogni nebulosa raccontano una parte della nostra storia cosmica.