Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'80%: le offerte di oggi

Continuano le offerte di Amazon per il rientro dalle vacanze. Anche oggi 24 agosto troviamo nuove promo con tantissimi prodotti tech al minimo storico che ci permettono di risparmiare centinaia di euro. E come al solito c’è veramente di tutto, dagli smartphone top di gamma come l’iPhone 15 (23% di sconto) e il Google Pixel 9 (sconto del 33%) fino agli elettrodomestico per la casa come la macchina per il caffè De’Longhi (sconto del 39% e prezzo mini) e il robot aspirapolvere roborock Q8 max+ (minimo storico).

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto è presente il link per accedere alla pagina prodotto e una breve descrizione tecnica. Non perdere questa occasione e approfitta subito delle migliori offerte del giorno.

Amazon, le migliori offerte del 24 agosto

Smartphone

iPhone 15. Prezzo in calo e super occasione per l’iPhone 15 . Lo smartphone top di Apple è disponibile in offerta con uno sconto del 23% che fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino . Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A16 Bionic e 128 gigabyte di memoria interna. Doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. La batteria dura tutto il giorno.

Accessori lowcost

Dopo puntura Beurer BR 10. Affronta le punture di insetti con il dopo puntura Beurer BR 10 , disponibile con uno sconto del 39% e che costa solo 15 euro . Si tratta del più venduto su Amazon nella sua categoria. Questo dispositivo allevia il prurito e il gonfiore con un calore mirato e senza l’uso di sostanze chimiche. Compatto e portatile, è l’ideale da portare in vacanza o da tenere in casa per un sollievo immediato.

Smartwatch

Garmin epix Pro (Gen 2). Super sconto di quasi 250 euro per il Garmin epix Pro di seconda generazione, uno dei migliori orologi super resistenti disponibili sul mercato. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Offre prestazioni e funzionalità uniche, come ad esempio la possibilità di tracciare più di 30 sport professionali. Anche il monitoraggio della salute e del sonno è di livello assoluto. La batteria dura più di 10 giorni. Il compagno ideale per le tue avventure all’aperto.

Smart TV

Smart TV Samsung 50 pollici. Su Amazon trovi lo smart TV Samsung da 50 pollici in promo con uno sconto del 30% e risparmi 150 euro sul prezzo di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Assicura immagini in altissima definizione grazie al pannello 4K ed è dotato del sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Affare per tutti.

Elettrodomestici

Macchina espresso De’Longhi. La macchina per il caffè espresso De’Longhi è in offerta con uno sconto del 39% e prezzo al minimo . Con il suo design compatto e la possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde, questa macchina ti permette di preparare un espresso perfetto ogni volta. La sua facilità d’uso e la tecnologia di riscaldamento rapido la rendono la soluzione ideale per la tua cucina. Dotata anche di montalatte per preparare il cappuccino ogni mattina.

La macchina per il caffè americano Russell Hobbs è disponibile con uno sconto del 58% e costa pochissimo . Perfetta per chi ama il caffè lungo, questa macchina ti permette di preparare fino a 5 tazze alla volta. Dotata di un filtro per l’estrazione del caffè per un aroma ottimale. Design compatto e piastra riscaldante.

