Ecovacs Deebot T50 Omni, prezzo in picchiata: minimo storico

Su Amazon è disponibile l'Ecovacs Deebot T50 Omni in promo con uno sconto del 38% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Puoi anche lavare il pavimento.

Ecovacs

Una delle migliori offerte della giornata non riguarda né uno smartphone né un orologio smart, bensì un robot aspirapolvere per la propria abitazione. Su Amazon, infatti, è disponibile l’ottimo Ecovacs Deebot T50 Omni in promo con uno sconto esagerato del 38% che fa risparmiare ben 300 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: infatti hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il robot aspirapolvere Ecovacs è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Tecnologie all’avanguardia per la pulizia completa dei pavimenti e una grande potenza di aspirazione che raccoglie anche la più piccola delle briciole. I sensori di ultima generazione mappano efficacemente la tua abitazione e puoi controllare il robot direttamente tramite l’app dello smartphone. Intelligente, versatile e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Ecovacs Deebot T50 Omni

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ecovacs Deebot T50 Omni: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta imperdibile per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T50 Omni. Da oggi su Amazon lo trovi con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo a 499 euro, con un risparmio netto di 300 euro su quello consigliato. Per questo robot multifunzione si tratta del prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 99,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del robot è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Lo puoi provare con tutta calma, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico per la pulizia domestica.

Ecovacs Deebot T50 Omni

Ecovacs Deebot T50 Omni: le caratteristiche tecniche

Se cerchi un alleato per la pulizia domestica che sia intelligente, potente e autonomo, il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T50 OMNI è la soluzione ideale. Questo modello combina un design ultra-sottile con una stazione di svuotamento e lavaggio all’avanguardia.

Il punto di forza del Deebot T50 OMNI è il suo design compatto, con un’altezza di soli 81 mm, che gli permette di passare facilmente sotto i mobili e di raggiungere gli angoli più difficili. Il robot aspirapolvere è anche molto intelligente: grazie alla tecnologia TruEdge 2.0 con spazzola laterale estensibile, il robot assicura una copertura del 100% dei bordi e degli angoli, mantenendo una distanza inferiore a 1 mm dalle pareti.

L’aspirazione è gestita da una potenza fino a 15.000 Pa, in grado di raccogliere polvere e detriti in modo efficace su ogni tipo di superficie. Una delle tecnologie più innovative è la ZeroTangle 2.0, che elimina l’attorcigliamento dei capelli sulla spazzola, eliminando uno dei problemi più comuni dei robot aspirapolvere. Il sistema di lavaggio OZMO Turbo 2.0 con due panni rotanti, invece, rimuove anche le macchie più ostinate.

Il Deebot T50 OMNI è pensato per la massima autonomia. La sua stazione OMNI gestisce in modo completamente automatico lo svuotamento del contenitore della polvere e il lavaggio dei panni con acqua calda a 70°C. I panni vengono poi asciugati con aria calda a 45°C, per prevenire la formazione di odori e muffe. La navigazione è precisa grazie al sistema LiDAR dToF e alla tecnologia di rilevamento ostacoli AI+3D. L’aspirapolvere è anche compatibile con gli assistenti vocali YIKO, Alexa e Google Assistant, permettendoti di avviare la pulizia con un semplice comando vocale. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato.

Ecovacs Deebot T50 Omni