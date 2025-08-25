Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Alones/Shutterstock

In Sintesi

TERASi, una startup svedese, sta sviluppando un nuovo sistema di connettività wireless ad alta velocità chiamato RU1.

Un’alternativa a soluzioni satellitari come Starlink e si basa su una rete mesh con una velocità di 10 Gbps e una latenza inferiore a 5 millisecondi.

TERASi è una startup svedese che sta sviluppando un interessante sistema di connettività wireless ad alta velocità chiamato RU1. Il progetto si propone come un’alternativa alle soluzioni satellitari come Starlink, con potenziali applicazioni in ambito militare, aziendale e in situazioni di emergenza.

Cosa sappiamo di RU1 e come funziona

Il sistema RU1 si basa su una rete mesh e promette una connettività di 10 Gbps con una latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’azienda, intanto, già guarda al futuro con l’intenzione di raggiungere i 20 Gbps nelle versioni future.

La caratteristica principale di questo progetto è la completa indipendenza da fornitori di terze parti o da infrastrutture di rete esistenti, con l’obiettivo è garantire agli utenti il pieno controllo sulle proprie comunicazioni, creando una rete che essi stessi possiedono e gestiscono.

Un discorso fondamentale in un momento storico dove i dati personali degli utenti rappresentano un vero e proprio tesoro, da sempre nel mirino di hacker e, naturalmente, delle grandi aziende tech e non solo.

RU1 utilizza trasmettitori e ricevitori che generano fasci d’onda altamente concentrati, rendendo le comunicazioni difficili da intercettare o disturbare. La portata di un singolo dispositivo è di 3 km, ma è possibile estenderla creando una rete mesh o montando più dispositivi su droni o pali.

Al momento, questo sistema è in fase di valutazione presso unità militari, tuttavia ha diverse applicazioni civili e, ad esempio, può essere utilizzato in situazioni di emergenza in cui la connettività tradizionale è compromessa, come nel caso di calamità naturali. RU1 punta anche all’ambito aziendale e può essere utilizzato per connettere cantieri, cave o miniere in zone remote dove l’infrastruttura di rete tradizionale non è disponibile o non è pienamente efficiente.

TERASi sfida Starlink

Ciò che vuole sottolineare TERASi è che RU1, a differenza dei servizi satellitari come Starlink che sono utili per connettere dispositivi statici che trasmettono pochi dati a una rete globale, offre agli utenti la possibilità di creare “reti sovrane al volo”.

Un modo che oltre a garantire il totale controllo dei propri dati, permette a persone, aziende e governi di svincolarsi da eventuali attori esterni, restando completamente indipendenti e affidando le proprie comunicazioni a una nuova infrastruttura che può essere realizzata in tempi ragionevolmente brevi.

Come già anticipato, al momento RU1 è ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora indicazioni su un eventuale utilizzo su scala globale cosa che, in effetti, Starlink già propone. Interessante notare, però, che sempre più attori stanno entrando nel segmento delle telecomunicazioni con l’introduzione di tante nuove idee che, in tempi ragionevolmente brevi, potrebbero garantire l’accesso a Internet anche in quelle zone difficilmente raggiungibili dalle infrastrutture classiche, permettendo a tutte le persone del mondo di accedere al web e ai servizi che offre.