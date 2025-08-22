Amazon, iPhone prezzo stracciato e sconti fino al 90%: le migliori offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Michael Derrer Fuchs

Amazon continua a sorprenderci ogni giorno con nuove offerte e sconti speciali su tantissimi prodotti tech, tra cui alcuni dei più amati dagli utenti. Ad esempio, oggi 22 agosto torna in offerta l’iPhone 16 Pro Max, la versione extra premium dello smartphone di Apple disponibile con uno sconto di quasi 250 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Non è l’unica promo disponibile su Amazon: troviamo anche il televisore Fire TV Serie 4 con uno sconto che varia tra il 42% e il 46% in base alla versione acquistata. E per chi è alla ricerca di accessori lowcost, ci sono un paio di cuffie Bluetooth con uno sconto di addirittura l’87%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi su Amazon e le trovi raccolte tutte nella lista qui in basso. Non lasciarti sfuggire queste occasioni e approfitta delle offerte di oggi.

Amazon, le migliori offerte del 22 agosto

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Offerta speciale per uno dei migliori smartphone disponibili oggi sul mercato. L’ iPhone 16 Pro Ma x è disponibile con uno sconto di quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, la nuova piattaforma per l’intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino, schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, nuovo sistema di fotocamere professionali e un’autonomia senza precedenti. Affare del giorno.

Galaxy S24 FE. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo smartphone top di Samsung. Da oggi il Galaxy S24 FE è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con cui poter scattare foto in ogni occasione, anche quando c'è molto buio. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

Galaxy A26. Promo esclusiva Amazon per uno dei migliori telefoni medio di gamma che trovi sul mercato. Il Galaxy A26 assicura buone prestazioni, è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici molto ampio e di un processore Exynos che assicura prestazioni più che ottime. Nella parte posteriore non manca una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel . La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta.

realme 12+. Una delle migliori offerte del giorno per gli smartphone. Il realme 12+ è disponibile con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà risparmiando ben 200 euro. Schermo AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek Dimensity 7050 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Buono anche il comparto fotografico grazie al sensore principale da 50 megapixel. Batteria a ricarica rapida.

Accessori lowcost

Cuffie Bluetooth. Un’occasione da non perdere per queste cuffie Bluetooth , disponibili con uno sconto incredibile dell’ 87% che le fa costare pochissimo. Con un design compatto e un’ottima autonomia, sono l’ideale per ascoltare musica o per effettuare chiamate in movimento, senza spendere una fortuna. Compatibili con qualsiasi smartphone, sono anche impermeabili.

Powerbank da 10000mAh. Un vero e proprio affare per questo powerbank da 10.000mAh, che trovi su Amazon con uno sconto dell'87% che fa crollare il prezzo. Questa batteria portatile è l'accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Design compatto, la puoi portare sempre con te nello zaino.

Smart TV

Fire TV Serie 4. Tra le migliori promo disponibili oggi su Amazon c’è sicuramente lo smart TV Fire TV Serie 4 prodotto proprio da Amazon. Si tratta di un televisore con a bordo il sistema operativo Fire TV che supporta qualsiasi piattaforma di video streaming e integra funzioni speciali. In promo troviamo il modello da 43 pollici con uno sconto del 42%, la versione da 50 pollici con sconto del 45% e quella da 55 pollici disponibile con un super sconto del 46%. Il risparmio totale è molto elevato e hai anche la possibilità di pagarli in 5 rate tasso zero. Infine, tutte e tre le versioni sono dotate del telecomando con Alexa integrata per gestire il televisore direttamente con la propria voce.

Computer portatile

MacBook Air 13″. Calo di prezzo e minimo storico per il MacBook Air con processore M4, ultima versione lanciata sul mercato da Apple. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 22% e risparmi 270 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. PC portatile compatto e molto leggero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, prestazioni eccellenti grazie ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte e batteria che dura tantissimo. Ottimo per lo studio e per il lavoro.

Tablet

iPad Air 11″. Prezzo al minimo per l’iPad Air da 11 pollici con processore M3. Da oggi è disponibile con uno sconto di quasi 150 euro e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Le prestazioni sono ottime e collegando una tastiera wireless lo puoi utilizzare anche per il lavoro, essendo dotato anche di una telecamera frontale e di una posteriore per le videochiamate. La batteria dura per tutto il giorno.

iPad Air 11″. Prezzo al minimo per l'iPad Air da 11 pollici con processore M3. Da oggi è disponibile con uno sconto di quasi 150 euro e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Le prestazioni sono ottime e collegando una tastiera wireless lo puoi utilizzare anche per il lavoro, essendo dotato anche di una telecamera frontale e di una posteriore per le videochiamate. La batteria dura per tutto il giorno.

Tabwee T80. Il tablet Tabwee T80 è disponibile con un doppio sconto: al primo coupon del 50% puoi aggiungere un ulteriore buono sconto del 28%. Il prezzo crolla e risparmi centinaia di euro. Questo tablet è ideale per l'uso quotidiano: lo puoi utilizzare per vedere film e serie TV, ma anche per leggere o studiare. Dotato di un display da 10 pollici, assicura buone prestazioni grazie ai 6 gigabyte di RAM e ai 128 gigabyte di memoria interna. Nella confezione trovi anche utili accessori, come la tastiera e il mouse wireless che lo trasformano velocemente in un mini-PC.

Elettrodomestici

Ecovacas Deebot T50 Omni. O fferta lampo per il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T50 OMNI , disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 300 euro . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo robot 2-in-1 aspira e lava i pavimenti in un solo passaggio. Dotato di una stazione di svuotamento e pulizia automatica, lo puoi controllare anche con l’app dello smartphone. Grazie ai sensori di ultima generazione mappa accuratamente tutta l’abitazione ed evita gli ostacoli.

Ecovacas Deebot T50 Omni. O fferta lampo per il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T50 OMNI , disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 300 euro . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo robot 2-in-1 aspira e lava i pavimenti in un solo passaggio. Dotato di una stazione di svuotamento e pulizia automatica, lo puoi controllare anche con l'app dello smartphone. Grazie ai sensori di ultima generazione mappa accuratamente tutta l'abitazione ed evita gli ostacoli.

Ventilatore e umidificatore Dsyon AM10. Prezzo in picchiata per l' umidificatore e ventilatore Dyson AM10 , in offerta con uno sconto del 45% che ti fa risparmiare più di 200 euro . Questo dispositivo 2-in-1 purifica l'aria e la umidifica, eliminando il 99,9% dei batteri grazie alla sua tecnologia a luce ultravioletta. È perfetto per creare un ambiente più salutare, specialmente in estate. Le sue funzioni uniche ti permettono di utilizzarlo sia in estate sia inverno.

Forno a microonde Samsung. Il forno a microonde Samsung è in offerta con uno sconto del 53% e costa meno della metà . Questo elettrodomestico ti permette di scongelare, riscaldare e cuocere i cibi in modo rapido. Dotato di tanti programmi automatici, rende la tua vita quotidiana più semplice. A questo prezzo è un affare imperdibile.

Xiaomi Smart Camera C300. La soluzione economica per migliorare la sicurezza della propria abitazione. Su Amazon trovi la telecamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C300 in promo con uno sconto del 35% e la paghi solamente 35 euro. Facile da installare e da controllare, assicura immagini con risoluzione 2K e una visione notturna con LED infrarossi. Visione a 360 gradi e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo.

