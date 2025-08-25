Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HONOR 400 Lite è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo ridotto a 229 euro: si tratta di un vero e proprio best buy

Honor

In sintesi

HONOR 400 Lite con Dimensity 7025 Ultra, AMOLED 120 Hz e fotocamera da 108 MP è in offerta su Amazon a 229 € con coupon sconto.

Lo smartphone include 8/256 GB, batteria da 5.230 mAh con ricarica 35 W, supporto 5G, eSIM e 6 major update garantiti.

La scelta giusta per acquistare un ottimo smartphone 5G senza spendere troppo, in questo momento, è rappresentata da HONOR 400 Lite. Il modello, infatti, è protagonista di una promozione molto interessante su Amazon.

Grazie a un coupon sconto disponibile nella pagina del prodotto e da applicare prima di aggiungere lo smartphone al carrello, HONOR 400 Lite è ora disponibile con un prezzo ridotto a 229 euro, con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Velvet Black [Versione italiana]

La scheda tecnica dell’HONOR 400 Lite

La scheda tecnica di HONOR 400 Lite si basa sul SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra, che può garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il chip in questione consente anche l’accesso alla rete 5G.

Da segnalare anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche del dispositivo troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.230 mAh e supporta anche la ricarica rapida da 35 W.

Da segnalare il supporto alla connettività Dual SIM (con la possibilità di sfruttare anche le eSIM), il chip NFC e il sensore di impronte sotto al display. Il modello è certificato IP65. Lo smartphone misura 161 x 74,6 x 7,3 mm con un peso di 171 grammi. Da notare l’assenza del jack audio da 3,5 mm.

Lato software, HONOR 400 Lite può contare sul sistema operativo Android 15 con la personalizzazione garantita da MagicOS. HONOR prevede un supporto software da top di gamma per il suo smartphone che riceverà ben 6 major update nel corso della sua carriera.

Il dispositivo, anche considerando il prezzo di vendita, rappresenta oggi un vero e proprio best buy nella sua fascia di prezzo.

HONOR 400 Lite, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 400 Lite con un prezzo scontato di 229 euro e con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. Il modello è, quindi, protagonista di un’offerta davvero interessante (per ottenere il prezzo indicato bisogna applicare un coupon in pagina). Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare uno smartphone completo, spendendo poco e senza rinunciare a ottime prestazioni generali. L’offerta è disponibile di seguito.

HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Velvet Black [Versione italiana]