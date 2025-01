Verissimo, Jessica Morlacchi senza freni contro Luca Calvani: "Non mi piace". Il gesto inaspettato verso Helena Prestes Jessica Morlacchi, ospite a Verissimo, ha raccontato la sua verità sul ritiro dal Grande Fratello e del suo attuale rapporto con Luca Calvani ed Helena Prestes.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nuovo appuntamento con Verissimo oggi, sabato 18 gennaio 2025, su Canale 5. Silvia Toffanin terrà compagnia i numerosi telespettatori con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, momenti emozionanti e anche divertenti. Tra gli ospiti presenti in studio nella puntata odierna, anche Jessica Morlacchi, che ha recentemente lasciato la Casa del Grande Fratello, dopo la brutta lite con Helena Prestes. Vediamo insieme cos’ha raccontato alla conduttrice, la sua verità e il suo punto di vista su quanto successo.

Jessica Morlacchi a Verissimo: "Con Helena primo chiarimento"

Intervistata da Silvia Toffanin, Jessica Morlacchi ha parlato della situazione spiacevole creatasi al Grande Fratello e che l’ha condotta ad abbandonare la Casa. L’ex cantante dei Gazosa ha ammesso di aver mostrato la parte peggiore di sé in quella circostanza e ha spiegato il motivo della sua decisione: "Ho abbandonato con grande dolore perché non mi è andata giù di essere stata messa sullo stesso piano di una persona mi ha tirato un bollitore. Quello è stato un gesto troppo violento". Dunque, Morlacchi ha lasciato il Grande Fratello proprio perché non ha accettato l’idea di finire in nomination con Ilaria ed Helena. Con quest’ultima, ha poi avuto un confronto e ha esposto il suo punto di vista:

Poche molte mi sono vista così nella mia vita. Dopo 4 mesi sono scoppiata. Con Helena abbiamo avuto un primo chiarimento, ho cercato di non infierire, so come ci si sente. Ci siamo vergognate tutte e due di ciò che è stato fatto e ho mantenuto la calma senza poi riaccendere il fuoco. Con Helena ci sono stati anche momenti molto carini, come ho detto tra noi c’era dialogo/scontro. Se fossi rimasta magari avremmo fatto pace

Taffanin ha interpellato Jessica anche sul rapporto con Luca Calvani, per il quale non ha speso belle parole:

Luca non mi piace, mi sono sentita amica e usata, sentivo di avere un rapporto esclusivo. Avevamo un rapporto davvero esclusivo per le confidenze e gli argomenti toccati. Pensavo di aver trovato un amico. Tutto è alterato dalla convivenza. Luca mi ha deluso, è la persona con cui sono più arrabbiata nella casa del Grande Fratello. Ho provato tanta delusione, mi ha fatto un voltafaccia all’improvviso, tanto gioco e tanta falsità

Jessica Morlacchi e il chiarimento con Memo Remigi

Inoltre, Morlacchi ha anche ammesso di essersi chiarita con Memo Remigi, accusato di aver appoggiato la mano sul fondoschiena della cantante in diretta televisiva a Oggi è Un Altro Giorno, di Serena Bortone:

Ci vogliamo bene, io perdono le brave persone. Non c’è un motivo per continuare ad essere arrabbiati, le cose possono succedere, poi si parla, c’è il dialogo e si capisce che l’amicizia che c’è stata non è da buttare via così

