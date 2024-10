Valentina Lodovini, cosa ha dovuto fare per il bene della figlia Sono tante le curiosità poco note sulla commedia, a cominciare dalla sua uscita sfortunata nell'anno della pandemia, fino alle location scelte nella capitale

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Tre cognati sono insoddisfatti delle relazioni sentimentali delle loro figlie: Arturo, padre di Valentina, ragazza che ha dato buca al fidanzato Carlo all’altare, per stare con Alexia, una ragazza di origini africane; Sergio, padre di Sara che si è fidanzata con un fotografo, nonché donnaiolo molto più anziano di lei; e infine c’è Antonio, padre di Marta che si è innamorata di Simone in arte "Biondo", un rapper che scrive canzoni considerate da Antonio e sua moglie "volgari". Nel cast figurano, tra tutti attrice come Valentina Lodovini e Matilde Gioli. I tre decidono così di aiutarsi a vicenda per rompere le loro storie d’amore.

È per il tuo bene va in onda stasera stessa, su Cine 34 alle 21:05. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche