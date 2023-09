Tu si que Vales, inizia la nuova stagione (senza Belen): chi c’è e cosa vedremo Stasera inizia la decima edizione del talent show di Canale 5. L’argentina (scaricata da Mediaset) rimpiazzata da Littizzetto. Ecco le anticipazioni.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Stasera, sabato 23 settembre, il popolare talent show Tu si que vales torna in onda per la sua decima edizione. Questo spettacolo, che ha fatto emozionare e divertire il pubblico italiano per anni, promette una serie di novità che faranno gridare al miracolo gli spettatori affezionati. Tra le principali novità, c’è l’ingresso di una nuova giurata di eccezione: Luciana Littizzetto, che affiancherà Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Inoltre, il meccanismo del programma è stato rivisitato, con un elemento sorprendente che coinvolgerà tutti e quattro i giudici. Ma c’è una grande assente in questa edizione, Belen Rodriguez.

Tu si que vales: conduttori, giudici, anticipazioni

La grande sorpresa di questa edizione di Tu si que vales è senza dubbio l’ingresso di Luciana Littizzetto nel panel dei giudici. La comica, nota per il suo spirito tagliente e la sua comicità irriverente, si unirà a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi per valutare le performance dei talenti in gara.

La Littizzetto ha già dimostrato la sua capacità di regalare risate e sarcasmo in televisione, e il suo ingresso promette di portare un tocco di freschezza e humor al programma. Sarà interessante vedere come si integrerà con gli altri giudici e quali giudizi sorprenderanno il pubblico nelle prossime puntate.

Nonostante tutte le novità, c’è una grande assente in questa edizione di Tu si que vales: Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che negli anni passati ha affiancato la De Filippi nella conduzione del programma, non farà parte del cast questa volta. Il suo stile unico e la sua bellezza hanno sicuramente lasciato il segno nella storia dello spettacolo, ma quest’anno il palco sarà animato da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che si uniranno a Giulia Stabile per guidare le nove prime serate in onda su Canale 5.

La decima edizione di Tu si que vales promette di regalare emozioni e divertimento al pubblico italiano. L’ingresso della ex co-conduttrice di Che Tempo che Fa nella giuria, insieme alle altre novità nel cast e nel meccanismo del programma, renderanno questo spettacolo un appuntamento imperdibile per gli amanti del talent show. Il programma tanto atteso andrà in onda questa sera, sabato 23 settembre, in prima serata su Canale5, con tanti interessantissimi nuovi concorrenti pronti a mettersi alla prova e sfidarsi a colpi di talento.

