Tim Music Awards, si chiude col botto con “La Festa” su Rai 2: chi canta, ospiti, scaletta Il duo Conti-Incontrada lascia il posto a Nek e Carolina Di Domenica per la terza e ultima serata dei premi della musica italiana dall'Arena di Verona

Stasera in tv, mercoledì 20 settembre, alle 21.30 su Rai 2, Nek e Carolina Di Domenico conducono TIM Music Awards – La Festa. A pochi giorni dal doppio appuntamento con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, l’Arena di Verona torna a ospitare una notte di musica, una sorte di festa conclusiva di fine estate con artisti come Emma, Diodato, Renga e molti altri. Ecco tutte le info della serata: anticipazioni, cantanti e coordinate per seguirla streaming

Tutte le anticipazioni della puntata di Tim Music Award di stasera

I TIM Music Awards daranno vita a una serata speciale su Rai 2 stasera 20 settembre, registrata all’Arena di Verona e condotta da Nek e Carolina Di Domenico. Sul palco si esibiranno esibiti artisti come Emma, Diodato, Paola & Chiara, Ana Mena e Elettra Lamborghini. TIM Music Awards e il recente TIM Summer Hits sono parte della campagna "La Forza delle Connessioni" del Gruppo TIM, che enfatizza come la connettività promuova relazioni umane, superi le distanze e ispiri la realizzazione di progetti ambiziosi, come la musica e gli eventi dal vivo

Sul palco si esibiranno alcuni degli artisti italiani più amati, un cast stellare che farà vibrare l’Arena con i principali successi musicali degli ultimi 12 mesi. I cantanti che affolleranno la scaletta dell’evento saranno: Emma, Diodato, Renga, Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla. Renga, Nek, Levante, Mara Sattei, Ariete, Gianmaria, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly e Ciccio Merolla.

Gli altri ospiti e le premiazioni

Ma non è tutto, perché durante questa magica notte verrà anche premiato e avrà l’opportunità di esibirsi sullo stesso palco dell’Arena di Verona il talentuoso gruppo emergente vincitore del concorso TIM "Suona con la tua band all’Arena di Verona". Un traguardo incredibile ottenuto dopo una selezione accurata tra più di 1.000 candidature provenienti da ogni angolo d’Italia. Queste band promettenti sono state valutate con attenzione da una giuria composta da esperti del settore musicale, tra cui nomi illustri come Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato.

Dove e quando vederlo

Tim Music Award – La Festa andrà in onda questa sera, 20 settembre 2023, alle 21:30 su Rai 2, condotto da Nek e Carolina Di Domenico, la puntata sarà poi disponibile alla visione in streaming in qualsiasi momento sul canale ufficiale di RaiPlay.

