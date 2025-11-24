Osvaldo Paterlini, chi è il marito di Orietta Berti. Lo scivolone di Mike Bongiorno e la malattia che lo tormenta
La famosa cantante è sposata con il compagno ormai da ben 57 anni, vissuti sempre insieme “nella passione e nel rispetto”: scopriamo di più su di loro.
Orietta Berti è senza alcun dubbio una delle regine della musica italiana, con all’attivo tantissimi brani di successo che hanno accompagnato generazioni e generazioni dagli anni Sessanta ad oggi. Negli ultimi anni, Orietta si è messa ancora più in gioco tra partecipazioni a programmi televisivi e collaborazioni con artisti musicali del momento, che l’hanno consacrata come vera e propria icona anche nella mente dei più giovani. E in tutto questo tempo, c’è una figura importantissima che le è sempre rimasta accanto: il marito Osvaldo Paterlini, l’amore di una vita con il quale ha avuto due figli. Scopriamo di più.
Chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti
Orietta Berti non perde mai occasione per parlare del suo Osvaldo, l’uomo con cui è sposata da ben 57 anni. Osvaldo Paterlini, classe 1943, ha sempre accompagnato la cantante dedicandosi a lei come marito, manager, produttore e, quando necessario, anche autista. Come rivelato dalla stessa Orietta Berti, i due si sono conosciuti tra le bancarelle di una fiera di paese, e da quel momento non si sono più lasciati. "Io ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito. Abbiamo sempre lavorato assieme, mi portava dappertutto, e sempre con lui; non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava", ha raccontato Orietta in una passata intervista.
Dopo il matrimonio celebrato nell’ormai lontano 14 marzo 1967, Orietta e Osvaldo hanno dato alla luce due figli: Omar nel 1975 e Otis nel 1980. Purtroppo, negli ultimi anni Osvaldo ha iniziato a soffrire per un glaucoma per il quale si è operato otto volte e che lo costringe a rimanere a casa e gli impedisce di accompagnare Orietta durante i suoi tanti impegni: "Da un occhio non ci vedo. Ho smesso di fare il mestiere che facevo. Così con lei va nostro figlio Otis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno, perché lei è sempre in ansia. Mi chiama, vuole sapere sempre dove sono".
Tra loro, però, continua a regnare una perfetta armonia e l’amore che da sempre li contraddistingue. "Osvaldo è il mio punto di riferimento da sempre. La passione cambia negli anni, ma è un sentimento che resta molto bello in ogni fase della sua evoluzione", ha sottolineato proprio Orietta Berti.
Osvaldo Paterlini e il divertente aneddoto su Mike Bongiorno
Osvaldo ha quindi dovuto fare i conti da sempre con la grandissima notorietà della moglie, che tuttavia non l’ha mai messo particolarmente a disagio. Esempio di questo è un simpatico aneddoto che lo stesso Osvaldo ha raccontato al settimanale Chi a proposito di Mike Bongiorno. "Una volta Bongiorno mi chiamò ‘Il signor Berti’, ma che importa? Non sono meno uomo se è lei la primadonna. Con lei io sono padre e marito". Un amore che va avanti da oltre 57 anni e che sembra destinato all’eternità.
