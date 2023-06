Nina Zilli, è nata la figlia Anna Blue: "Mi sembra incredibile" Venerdì 2 giugno è venuta al mondo la primogenita della cantante piacentina e del compagno Daniele Lazzarin. La dolce dedica della neomamma sui social.

Maria Chiara Fraschetta, in arte Nina Zilli, ha da poco dato alla luce la figlia Anna Blue, una splendida bimba avuta con il compagno Daniele Lazzarin, il cui nome d’arte da rapper è Danti. Dopo aver condiviso i mesi di gravidanza con i propri fan, Nina Zilli ha voluto postare sui social alcune foto speciali della nascita della piccola accompagnate da una dolce dedica. Vediamo cosa ha scritto.

L’amore per il compagno e l’annuncio della gravidanza

Nina Zilli e Danti sono una coppia ormai più che consolidata. I due stanno insieme dal 2021 e ciò che ha reso ancora più forte il loro legame è la passione per la musica. Nina Zilli è tra le cantanti più amate del panorama italiano, mentre Danti è un rapper di successo nonché autore di brani amatissimi dai giovani come "Andiamo a comandare" di Rovazzi. I due, in più, si sarebbero conosciuti proprio grazie a questa grande passione durante la collaborazione avviata per il singolo "Tu e d’Io". In altre parole, galeotta fu la musica.

A coronare il loro amore, a gennaio 2023 è stata annunciata la gravidanza di Nina in maniera anche abbastanza insolita. Era stato infatti Fabrizio Biggio a dare il lieto annuncio pubblicamente durante la trasmissione Viva Rai 2 di Fiorello. Annuncio non molto gradito dalla Zilli, che sui social aveva poi sottolineato che la notizia sarebbe dovuta arrivare dai diretti interessati, aggiungendo anche qualche "buona parola" per Biggio.

Ma ciò che più importa, al di là della rivelazione, è che la gravidanza sia andata bene e che il 2 giugno 2023, proprio in occasione della Festa della Repubblica, sia nata la piccola Anna Blue.

Le dolci parole di Nina Zilli alla nascita della figlia Anna Blue

La nascita della primogenita di Danti e Nina Zilli è stata annunciata dalla stessa cantante con un post su Instagram con foto toccanti prima e dopo il parto. Ad accompagnare le foto anche dolci parole di Nina per dare il benvenuto al mondo alla piccola Anna Blue e ringraziare chi l’ha aiutata.

"Welcome on earth Anna Blue, 02.06.2023. Avremmo potuto chiamarti Repubblica", ironizza la Zilli riprendendo la citazione dello stesso Rosario Fiorello dopo aver saputo della nascita della bambina proprio nel giorno in cui gli italiani festeggiano la nascita della Repubblica.

Ma la cantante ha poi proseguito anche con queste preziose parole descrivendo le foto pubblicate e ringraziando chi l’ha aiutata durante il parto: "I primi attimi con noi 2 e gli ultimi prima di NOI 3. Grazie a Roby + Ceci, Angela, tutte le ragazze della sala parto e del reparto di ostetricia e ginecologia del Sant’Anna di Como. Che questo viaggio, che già mi sembra incredibile, abbia inizio".

Ovviamente l’annuncio ha scatenato sul web auguri provenienti sia da personaggi della musica e dello spettacolo, sia dai tantissimi fan della cantante. Congratulazioni, quindi, ai neogenitori, e buona vita alla neoarrivata Anna Blue.

