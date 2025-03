Nadia Cassini, addio all’attrice icona della commedia italiana anni ‘80: la causa della morte e il dolore della figlia Cinema in lutto per la scomparsa della nota attrice, venuta a mancare all’età di 76 anni. La morte sarebbe avvenuta ieri a Reggio Calabria: vediamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il cinema italiano si trova ad affrontare un lutto inatteso. In questi minuti è infatti giunta la notizia della morte dell’attrice Nadia Cassini, nome d’arte di Gianna Lou Müller, scomparsa il 18 marzo a Reggio Calabria all’età di 76 anni. Sulle cause della morte non si hanno ancora informazioni certe ma pare che la sua scomparsa sia avvenuta a seguito di una lunga malattia. Scopriamo di più sull’attrice e sul triste annuncio di oggi.

Morta l’attrice Nadia Cassini: chi era

Nadia Cassini era il nome d’arte di Gianna Lou Müller, nata il 2 gennaio 1949 a Woodstock, nello stato di New York, da madre statunitense di origini italiane e padre statunitense di origini tedesche. Arrivata in Italia negli anni ’70, Nadia è diventata fin da subito un volto noto della commedia sexy all’italiana, accanto ad artisti di spicco come Lino Banfi, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Lando Buzzanca e molti altri. La prima pellicola che l’ha resa particolarmente celebre è stata Il dio serpente del 1970 di Piero Vivarelli, alla quale noi poi susseguiti molti altri film celebri come L’insegnante balla… con tutta la classe, L’infermiera nella corsia dei militari e La dottoressa ci sta col colonnello. Nei tanti anni di carriera, la Cassini ha preso parte anche a trasmissioni come Premiatissima, Ridiamoci sopra e Drive In.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ad un certo punto, però, la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione italiana è stata bruscamente interrotta da un intervento di chirurgia plastica finito male, che ha causato all’attrice riportando deturpazioni al viso, diventate meno visibili nel corso degli anni, e la mancanza di parte del padiglione auricolare destro. Da quel momento l’attrice ha vissuto un periodo molto complicato, segnato da droga e alcol e una terribile storia di stalking. A seguire, nel 2009, Nadia ha dovuto affrontare anche un grave incidente d’auto.

Nadia Cassini, vita privata

L’approdo in Italia di Nadia Cassini è avvenuto grazia al matrimonio con il giornalista Igor Cassini Loiewski avvenuto nel 1969, quando lui aveva 54 anni (ed era già al suo quarto matrimonio) mentre Nadia aveva appena 20 anni. I due hanno poi divorziato nel 1972 e, successivamente, l’attrice ha avuto una relazione molto importante con l’attore greco Yorgo Voyagis. Relazione dalla quale è nata la figlia Kassandra.

L’attrice Nadia Cassini è morta ieri, martedì 18 marzo 2025, all’età di 76 anni a Reggio Calabria dopo aver combattuto per diverso tempo contro una grave malattia. Il cinema italiano perde dunque un personaggio iconico, volto della commedia sexy all’italiana anni Ottanta e tra le prime sex symbol della tv di Silvio Berlusconi.

L’ultima foto della figlia Kassandra

Nadia Cassini è stata ricordata dalla figlia Kassandra Voyagis, che ha condiviso il suo dolore pubblicando un post con fotografia su Instagram. "Riposa in pace mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio", si legge in calce allo scatto che ritrae mamma e figlia. Kassandra ha svelato anche che quella postata è stata la loro ultima foto in coppia, scattata la scorsa estate. "La nostra ultima foto insieme quest’estate", aggiunge: "18 marzo 2026 Reggio Calabria Italia".

Potrebbe interessarti anche