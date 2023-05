Michelle Hunziker piange mentre allatta Cesare. Aurora Ramazzotti: “È perché mi somiglia” La neomamma risponde alla showgirl che si commuove per il nipotino. Siparietto Instagram spassoso tra madre e figlia.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Lacrime e risate. Michelle Hunziker, showgirl famosissima per la sua bellezza e per la contagiosa simpatia, ci regala ancora una volta un siparietto molto gustoso. Cos’è successo? La bionda di Striscia la Notizia si è commossa mentre con un biberon allattava il nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. Un video bellissimo su Instagram, con tutta la tenerezza e la gioia (un po’ bagnata) di questo mondo. Buffo anche il commento dell’autrice del breve video, cioè Aurora. "Piangi perché mi somiglia", ha detto con una battuta la figlia di Eros Ramazzotti e della Hunziker. Vediamo in dettaglio cosa è successo in questo divertentissimo quadretto tra madre, figlia e nipote.

Nonna Hunziker commossa per Cesare, risponde Aurora

Ormai Michelle Hunziker è una nonna (e che nonna!) a tutti gli effetti. Con tanto di commozione e affetto smisurato. Non c’è riuscita, infatti, a non lasciarsi andare a un pianto di gioia, quando ha preso il nipotino Cesare tra le braccia per dargli del latte. Biberon in mano, bambino vicino al cuore, e sguardo tra l’incredulo e il felice. Come a dire: davvero? È tutto vero?

A riprenderla nel momento di tenerezza, la figlia Aurora Ramazzotti (nonché madre del bimbo), che nelle sue storie Instagram ha commentato sussurrando, fuoricampo, con una battuta delle sue. Ma Michelle non piangeva per la somiglianza del piccolo alla mamma. O almeno non solo per quello. E per farlo capire meglio ha risposto ad Aurora che lei ormai si commuove ogni volta che vede Cesare. "Perché è pazzesco. La vita è pazzesca!". Come darle torto, dopotutto?

La gravidanza di Aurora Ramazzotti e la gioia di Michelle

Dopo una gravidanza social seguitissima da stampa e dintorni, Aurora Ramazzotti è ormai una mamma. Giovane, brillante, con una bellezza che ha preso qualcosa in prestito dal padre Eros, e tutta la simpatia e molto fascino dalla madre Michelle. Aurora è già grande, e dopo aver dato alla luce Cesare, ha continuato a mostrare ai followers la vita di famiglia, con il nuovo arrivato in primo piano e il resto del gruppo a fare qualche apparizione. Su tutti la mamma Michelle, che oggi è nonna felice e disposta a versare anche qualche buona lacrimuccia.

Ma siparietti a parte, la gioia in casa Hunziker-Ramazzotti sembra totale. Un sentimento esposto con orgoglio, con tanta trasparenza, e anche un pizzico di beata ironia. Così tra un pianto e un sorso di biberon, il piccolo Cesare cresce circondato da questo amore. Con nonna Michelle che lo protegge. E mamma Aurora che la stuzzica un po’.

Risate e lacrime, dunque. E un futuro tutto quanto da scrivere.

Potrebbe interessarti anche