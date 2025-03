Aurora Ramazzotti sbotta dopo il tatuaggio con la mamma Michelle Hunziker: “È bello che vi dia fastidio” La figlia di Eros Ramazzotti ha replicato ad alcuni hater che l’avevano accusata di avere ‘rovinato’ il suo corpo attraverso i tatuaggi: “Fatevi una risata”

Aurora Ramazzotti risponde nuovamente agli hater. Tornata a "chiacchierare" con i suoi follower su Instagram attraverso un box domande, infatti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è ritrovata ad avere a che fare con tantissime critiche per i suoi tatuaggi, ma la replica non ha tardato ad arrivare. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti, la risposta alle critiche per i tatuaggi

Da sempre molto attiva sui social, Aurora Ramazzotti è tornata a condividere alcuni momenti di vita privata su Instagram, dove ha interagito con i suoi follower aprendo un box domande. Le curiosità dei fan, ovviamente, non sono mancate, dalle domande sulla crescita del figlio Cesare Augusto alle imminenti nozze con Goffredo Cerza (lo scorso dicembre è arrivata la proposta di matrimonio a Londra, ma manca ancora la data ufficiale). "Non dico niente, solo che non dovrò sceglierlo ma disegnarlo" si è sbottonata Aurora sul vestito da sposa. Come spesso accade, tuttavia, non sono mancate neanche le critiche.

Aurora Ramazzotti – si sa – non è nuova a rispondere per le rime ai propri hater e questa volta ha deciso di rispedire al mittente gli attacchi riguardanti i suoi tatuaggi, passione che condivide con la madre Michelle Hunziker. Proprio di recente, infatti, la conduttrice ha deciso di tatuarsi la stessa frase ("Liebe ohne Leiden", letteralmente "Amore senza sofferenza") insieme alla mamma. "Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un ‘plus’ nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi" ha augurato Hunziker alla figlia lo scorso novembre condividendo il loro nuovo tattoo sui social. Secondo alcuni hater, però, l’ennesimo tatuaggio avrebbe ‘rovinato’ il corpo di Aurora, che però non si è tirata indietro e ha replicato duramente: "I tatuaggi sono un’altra cosa che vivo diversamente forse rispetto ad altri. Il mio corpo non deve essere in nessun modo elegante, femminile, sexy. Il mio corpo è il mio involucro e io mi voglio divertire nella vita" ha spiegato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che ha anche aggiunto: "È bello anche che dia fastidio a qualcuno che mi sono ‘rovinata’".

"Questo dice troppo più di loro che di me. Si prendono tutti un botto sul serio" ha chiosato Aurora Ramazzotti, che ha invitato tutti gli hater a darci un taglio con le critiche: "Si facessero una risata che domani ci risvegliamo tutti sotto a un cipresso".

