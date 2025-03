Matilde Gioli lasciata su due piedi dal marito: la crisi e la depressione Sono tanti i dettagli inediti da scoprire sul film, a partire dalla parentela tra alcuni attori e dall'origine della storia, scritta inizialmente per il teatro

I fratelli Alex, Fanny, Oreste e Giacinto decidono di vendere la casa di famiglia. Ma quando il padre si risveglia da un coma durato cinque anni, i ragazzi fanno di tutto per recuperare l’abitazione e gli arredi. Il film vede uno straordinario cast in azione, tra cui l’affascinante Lino Guanciale nel ruolo di Alex, in guai finanziari, e Matilde Gioli nei panni di Fanny, incapace di dimenticare l’ex marito e di andare avanti dopo la rottura con lui.

La casa di famiglia va in onda proprio stasera, alle 21:05 su Cine 34.

