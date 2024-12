Manila Nazzaro sul piede di guerra contro Caterina Balivo: "Non mi ha invitata volutamente" Dopo le parole dette tra l'organizzatrice di Miss Italia e la conduttrice de La volta buona Caterina Balivo, la Miss risponde a tono alle offese ricevute

Anche questo sabato è arrivato l’appuntamento del pomeriggio sulla seconda rete della Rai, per una nuova puntata di Storie di donne al bivio Week end, con nuove ospiti che andranno a dialogare con Monica Setta su temi della loro vita pubblica e privata. Tra tutte è spiccata la partecipazione di Manila Nazzaro, che ha approfittato per rispondere a Patrizia Mirigliani, che ospite di Caterina Balivo aveva incautamente detto: "Cara la corona dell’anno in cui vinse Manila te la porterò qui a La volta buona", arrivando poi a dire una frase di troppo. Ma anche tra Manila e la Balivo non c’è mai stato feeling, e la Nazzaro ha spiegato a Monica il motivo di quella "ruggine".

Manila Nazzaro e il rapporto conflittuale con Caterina Balivo

Manila Nazzaro, come rivelato alla Setta, non ha apprezzato il siparietto venutosi a creare la scorsa settimana a La Volta Buona della Balivo, quando la conduttrice ha avuto ospite Patrizia Merigliani, figlia di Enzo Mirigliani e patron di Miss Italia, stessa competizione in cui la stessa Balivo, anni addietro, gareggiò, arrivando però terza, battuta proprio da Manila Nazzaro. Durante il colloquio tra le due, però si è parlato anche di quanto la Balivo avesse agognato quella corona, tanto da ammettere apertamente di aver "rosicato" per la vittoria mancata. Merigliani però è andata un po’ oltre nel consolare la conduttrice, arrivando a mettere in discussione il risultato di quella edizione. Ora Nazzaro ne approfitta per rispondere a tono a chi ha messo in dubbio, durante La volta Buona, la sua vittoria nel contest di Miss Italia. Ad aver dato particolarmente fastidio alla ex Miss sarebbe stata la dichiarazione di Patrizia, che citando Manila avrebbe detto: "Quella corona te la meriti, prossimamente te la porterò". Nazzaro si è subito arrabbiata, facendo un post social sull’argomento, ma durante Storie di donne al bivio ne ha approfittato per spiegare quanto meritasse la vittoria, sottolineando che a differenze di altre Miss vincitrici lei abbia sempre dimostrato di essere particolarmente grata per il riconoscimento ricevuto, ma di non aver ricevuto lo stesso supporto dalla produzione di Miss Italia.

Le accuse di Manila Nazzaro a Patrizia Mirigliani

"Non è bello quando non viene riconosciuto un titolo. Al di là dell’ilarità di Caterina a cui vorrei dire una cosa, anche perché tra l’altro tra noi due c’è sempre stata quest’aria un po’ frizzante, ma dovuta a nulla. Lei dice ‘Io rosico’ e sorrido e capisco il senso in cui lo dice. Non l’ho mai incontrata perché non sono mai stata invitata al suo programma, probabilmente volutamente, ma vorrei dirle che quella corona, di cui ho una copia finta a casa, gliela porterei volentieri". Il problema risiede però nel rapporto con altre figure di Miss Italia: "Non mi è piaciuto però quanto detto da parte di Patrizia, anche perché quel concorso non lo ha vissuto in quegli anni. Ci sono rimasta male perché è come se mi fosse stato usurpato quel titolo". Monica Setta ha spezzato però una lancia a favore di Patrizia, dicendo che probabilmente ha detto solo una frase con troppa leggerezza. Anche se Manila rilancia subito dicendo: "Anche mia madre ci è rimasta molto male sentendo quelle parole!". Insomma Nazzaro non deve proprio aver superato l’astio ricevuto dopo la vittoria del contest, ma sembra comunque pronta a guardare avanti.

